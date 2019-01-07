中科落羽松秘境曝光 水陸兩棲超好拍

2019年01月07日 17:23 中時 王文吉

園主貼心設置木棧道，與民眾分享優美的落羽松景緻。（王文吉攝）

園主種植旱地及濕地落羽松，號稱台中市唯一水陸秘境。（王文吉攝）

園主利用田地形蓄水，種植樹形優美的落羽松。（王文吉攝）

中科落羽松利用水田營造生態池，呈現水面倒影，好不浪漫。（王文吉攝）

落羽松不論是綠葉、紅葉或枯枝，景緻隨四季變化。（王文吉攝）

中科落羽松利用水田營造生態池，呈現水面倒影，好不浪漫。（王文吉攝）

中科落羽松水池生態豐富，養殖養殖吳郭魚、烏鰡等魚類。（王文吉攝）

中科落羽松爆紅！台中謝姓男子經營事業有成，退休後在中科附近承租4分地水田，種植旱地及濕地落羽松，松林間除有坐椅、吊床及木棧道，甚至利用生態池養魚，近日逐漸轉紅落葉，頗有北國蕭瑟風情。雖然每年顧請工人照顧，花費近百萬元，但謝先生甘願做「憨人」，免費開放參觀，非假日一樣遊客如織。

落羽松水陸秘境位於台中市廣福路巷弄內，4分地水田共種植1000多棵落羽松，旱地區設置白色座椅及數個吊床，民眾可坐在林中乘涼歇息；濕地則引入灌溉用水，利用水田地形蓄水，兼養殖吳郭魚、烏鰡等魚類，並設有木棧道，漫步其間，欣賞水面倒影好不浪漫。

園主謝先生說，他年紀大了，事業交給孩子經營，退休後以種樹為樂，自己雖在台中機場近有農地，可惜是旱地，較不適合種植落羽松，因此向賴姓地主承租水田種植，並開放免費參觀，另在他處也栽培落羽松樹苗販售。

謝先生說，該處落羽松種植約5年，今年因冬天來得比較慢，尚未全部轉紅，不過，落羽松不論是綠葉、紅葉或枯枝，景緻隨四季變化，不同時期有不同的美。中科落羽松租地及雇工維護，每年花費約百萬元，但看到民眾前來參觀拍照，甚至有坐輪椅的民眾為了觀賞落羽松而走出戶外，他覺得很開心，也很有成就感。

(中時 )