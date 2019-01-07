叔叔被爆是陽信銀董事 陳思宇承諾「絕不進財委會」

2019年01月07日 16:56 中時 李依璇

台北市立委補選升溫，各參選人身家背景紛紛遭起底，民進黨參選人何志偉被挖出繼父陳勝宏經營陽信銀，「披白袍」參選的陳思宇叔叔陳建揚同樣被踢爆是陽信銀董事。陳思宇7日上午接受廣播節目專訪時承諾，順利當選後絕對不會進入財政委員會，並指出金權政治最重要的不是「金」，「權」才是問題。

陳思宇的議員爸陳建銘今在臉書轉貼一則2013年的新聞，詢問「咦？陽信銀行何時上市上櫃了」、「到中國開分行目的為何，令人不解」，暗嗆何志偉家族勢力龐大，但有網友在底下留言，反問陳建陽不也是陽信銀股東之一？陳建銘則回應，「吳碧珠、郭石吉、我也是股東，誰可以改變陳勝宏的多數」。

陳思宇今上午接受電台專訪，現場民眾call in表示，何志偉家族有陽信銀金融背景，陳思宇家族也不惶多讓，叔叔陳建揚同為陽信銀董事，要求陳思宇承諾若當選進入立法院，不會進入財政委員會。

陳思宇聞言後在廣播節目公開承諾，指自己因叔叔在陽信銀行擔任董事，她知道如何利益迴避，並強調進入立法院最大的原因是「一起拚觀光、一起賺起來」，絕對不會進入財政委員會。

面對民眾認為她常失言，陳思宇在節目內進一步解釋，「一直有媒體標題對她不利的感覺」，她過去擔任觀傳局長，習慣將政策解釋周全，「講話自然比較多」，但現在遇到選舉，一個標題就得說完內容，大家說的話她都有聽進去，會再做相關的改進。

另外，台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州致電提及中小學裝設冷氣問題，陳思宇也承諾，若進到立法院，將盡力爭取冷氣成校園基礎設備。

(中時 )