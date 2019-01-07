台澎電纜工程協調破局 口湖鄉民肉身阻擋挖土機

台澎電纜工程協調未果，口湖鄉民用肉身擋挖土機阻止施工。（張朝欣攝）

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台電公司進行「台灣至澎湖電纜線路工程」，目前僅剩口湖鄉1.4公里電纜埋設工程未完成，但因高壓電纜安全疑慮鄉民抗爭不斷，7日台電舉辦說明會後強行施工，民眾用肉身阻擋工程車，台電無奈宣布停工，強調會持續溝通。

台電6日不顧居民反對進行口湖鄉市區電纜工程，遭居民抗議而停擺，7日上午由台電總工程師蕭勝任在下箔子寮海天宮舉辦說明會，口湖鄉代會主席蘇慶璋與民眾要求更改電纜路線、提出安全數據，但台電無法做出承諾，說明會宣告破局。

台電迫於工程期限，下午1點由中區工程處長黃清松率工程人員強行開挖，數十名民眾坐在挖土機前、趴在馬路上阻擋施工，高喊「誓死反對電纜工程」、「台電鴨霸草菅人命」，雙方僵持約2小時，最後台電才放棄施工。

口湖村長李錦秀、湖東村長蘇四郎、鄉代呂永添等人表示，鄉民要求台電更改電纜路線、提出安壓電纜安全數據，但現場施工人員只會解釋施工方法符合規定，完全無法解決眾人的要求，這種說明會再開幾次都沒有幫助。

口湖電纜自救會指出，他們要求更高層級的官員前來說明並提出解決辦法，行政院長賴清德上任1個月就到澎湖關心電纜工程事宜，口湖鄉卻只派工程人員上火線，根本無法解決問題。

口湖鄉公所則強調台電必需尊重口湖鄉民的訴求，公所不反對國家重大工程，但必需先取得鄉民的同意，否則抗爭仍會持續不斷。

(中時 )

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