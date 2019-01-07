選區消失了 管碧玲：努力爭取未來戰鬥位置

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立法院長蘇嘉全與行政院長賴清德今天協商第10屆立委選區劃分，定案高雄、屏東立委都將少一席，新竹縣和台南更增加一席立委。選區遭到肢解的民進黨立委管碧玲發出聲明：「我會努力爭取未來的戰鬥位置，請大家給我力量與支持！」

管碧玲所屬的高雄市第5選區（鼓山、鹽埕、旗津及三民西區）在選區重劃後將被拆解成3塊。管碧玲今天表示，今天兩院院長協商選區劃分，我一直以來，認為高雄減少一席，是對高雄不公平的懲罰，一路走來，我以及高雄市所有立法委員已經盡力搶救，但因為選區不改，會有違憲的問題，兩院院長協商結果，最後無法改變減少一席的結果。

管碧玲說，我處境困難，大卸3塊，在3個新選區和3位優秀的同仁競爭，做老大姐的，一時感到十分為難，3位優秀的立委，也希望我能協助支持他們。我會努力溝通，希望找到一個可以讓我全力協助他們的途徑。

管碧玲強調，感謝選區鄉親對我十多年的栽培，對選區的服務與責任不會打折，高雄是我的家，民進黨是我的青春，我會努力爭取未來的戰鬥位置，請大家給我力量與支持！

民進黨立委王定宇則表示，自己的選區被四分五裂，雖然無奈，但是尊重。

民進黨立委蘇震清說，今天屏東選出的3位立委都有與會，但是關於屏東選區劃分還沒有定案。

(中時 )

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