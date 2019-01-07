尋短不是窮人專利 貴婦五星級飯店吞藥輕生獲救

陳姓貴婦入住五星級飯店鬧自殺，嚇壞家人，並驚動警方，幸及時發現救回一命。（程炳璋翻攝）

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不只窮苦容易輕生，有錢人也會因煩惱尋短，家住新北市的陳姓女子經濟富裕，過年後自行南下台南遊玩，入住五星級飯店，卻因憂鬱纏身，日前在飯店內吞安眠藥自殺，北部家人接獲簡訊報警，台南市警方根據發話位址及時救回陳女，並在她家人到場前，一直陪伴安撫婦人情緒。

70歲陳女家住新北，家境富裕不愁生計，卻因飽受病痛所苦，懷有心病，經常情緒低落，過年後原本要與丈夫一起到台南散心，丈夫卻因工作繁忙，留她一人南下，她1日下午入住台南的某酒店，2日卻用手機傳訊息給家人，透露輕生念頭，隨即關機。

接獲簡訊的陳女家屬急如熱鍋上的螞蟻，趕緊報案尋人，新北市警方鎖定陳女發話位址，即連絡台南市警方協助，趕到飯店內找人。

而飯店人員驚覺陳女早已過了退房時間，卻仍在房間內未外出，與警方聯手打開房門，發現她坐在椅子上，精神恍惚，向警員表示已吞了5、6顆安眠藥，警方趕緊帶她到醫院急救。

陳女急救後無生命危險，心急如焚的家屬立刻搭高鐵南下，擔心她又想不開，拜託警員陪同，警方守護陳女約兩小時，直到家屬到場才離去。陳家人回北部前，對台南警方及時救命並陪伴陳女，表達由衷感激。

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