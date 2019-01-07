38歲科技業副理0性經驗「跪求結婚法」網神回突破盲點

2019年01月07日 17:07 中時電子報 林郁庭

在科技業上班總是令一般人稱羨領高薪資和優渥的年終獎金，待遇普遍較好，但其實上班工時很長，下班後幾乎沒自己的時間，想要找到幸福自組家庭，難度可能比一般行業更高。一位在科技業上班的網友就因此困擾發問，表示自己已經38歲，卻是個沒性經驗的肥宅，想問「在科技業工作的各位是怎麼順利結婚的呢？」

原PO在批踢踢科技板上發文，他說自己高中讀男校，大學跟研究所雖然都是讀國立中字輩學校，班上雖然女生很多，但是電機系基本上也都是一堆男生。待他出社會後待過「小英、漢堡王和海邊智康號（英業達、華寶和富智康）」，做的都是高工時的工作，每天下班就快九點了，根本沒時間認識女生。

原PO略帶難過地說，「今年本肥宅已經38歲，也混到技術副理，但還是處男沒有性經驗」，還有點悲慘的是，「最近一次跟女生講話是跟部門助理，對話就是請她幫忙報差旅費，對話時 間約2.86秒」。他表示，「我認識能結婚的，不是在學生時代就交往，不然就是公司內因出差而日漸生情」。原PO擔心自己沒在大學交到女朋友，就沒希望結婚，因此上網向網友請益。

文章一出馬上引起鄉民們熱烈討論，有人建議「交友軟體+聯誼」、「你可以認真考慮換個工作然後開始健身」、「有錢、外觀別太扯，肯報聯誼一定會有人來」、「跟個性比較有關吧，我六點下班就龜回家，一樣沒有認識女生」、「老實講有錢就能結，只是你有沒有認真想or標準高不高而以」、「長相才是問題」。

不過，也有大部分的人都在開玩笑吐槽，「就矇著眼睛回收」、「不用去東南亞娶，公司產線就有了」、「2.86 好快」、「娶廠姨啊」、「加油，先降低脂肪」、「跪求"自然而然"認識空姐的方法」、「醫科也很多受害者」。

(中時電子報)