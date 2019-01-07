桃園消防員有醫療福利 壢新醫院與消防局簽備忘錄

王凱平醫師調整隊員姿勢，協助訓練核心肌群。（葉臻攝）

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王凱平醫師藉由調正隊員姿勢，輔導訓練肌群減少職業傷害。（葉臻攝）
王凱平醫師舉例，隊員的裝備重量就超過20公斤，容易造成職業傷害。（葉臻攝）
桃園市消防局與壢新醫院7日簽訂消防員職業安全運動防護醫療合作備忘錄。（葉臻攝）

桃園市消防局與壢新醫院7日簽訂消防員職業安全運動防護醫療合作備忘錄，未來將由院方協助照顧消防人員的健康醫療，包括提供桃園市消防員門診和住院的醫療折扣，以及職業安全運動防護醫療諮詢。

壢新醫院聯新運動醫學中心主治醫師王凱平表示，消防員就像是極限運動員，工作包括體力、耐力、爆發力的考驗，光是一套裝備上身就要20公斤，破壞火場的機械圓盤切割器約15公斤，擔架30公斤，還要加上救出民眾的體重，也因此緊急救災伴隨造成的職業運動傷害不在少數，其中又以腰傷、下背疼痛為主。

王凱平舉例，長時間打火時，手持瞄子或是破壞器械容易造成腰痠背痛，或是因為救災場地複雜造成扭傷，或是搬運病患時累積造成的腰傷背痛，藉由棒式、橋式或深蹲等動作，能訓練腹部、骨盆、髖關節等核心肌群，減少胸椎、頸椎、肩頸部的傷害，

壢新醫院強調，未來將提供在照顧國家代表隊、職業運動選手上的經驗，提供消防弟兄更多的專業醫療諮詢，消防局則表示，近年來市府持續投入大量資源在消防改革以及照顧消防弟兄，不僅消防人員數量增加、設備不斷更新，消防預算增加幅度更是六都中最高，落實照顧每一位消防弟兄的健康醫療上。

(中時 )

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