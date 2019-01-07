仰臥起坐效果差 美國陸戰隊改做平板支撐

2019年01月07日 17:23 中時電子報 江飛宇

仰臥起坐通常是身體素質測試(PFT)的一環，不過美國海軍陸戰隊員多年來一直抱怨仰臥起坐的效果不好，包括內容太容易、難以判斷怎樣確實，並且容易作弊。因此陸戰隊逐漸以平板支撐(planks)作為代替。

美國陸戰隊時報(marinecorps times)報導，一直有看法認為，仰臥起坐過程使用的肌肉是在大腿、髖部，甚至頸部的出力都比腹肌來的大，所以廢止仰臥起坐的聲浪一直存在。而平板支撐則是將身一直體保持出力的姿態中，它被認為是一種長時間的核心運動，只是與仰臥起坐不同，平板支撐不會鍛煉肌肉的收縮。

這樣也有一個好處，那就是平板支撐比較不會造成運動傷害，相對的，仰臥起坐經常會有肌肉損傷。

平板支撐也有其他的變體動作，比如側支撐。(圖/美國空軍)

陸戰隊訓練和教育司令部的史帝芬．阿姆斯上校(Stephen Armes)，正在進行平板支撐取代仰臥起坐的的研究，部門的聲明中說：「目前正在比較，兩種訓練對於腹部力量的效果差異，測試仍在進行中。」

英軍士兵示範平板支撐。

現在擔任海軍訓練員的前海軍中士蒂米妮．摩爾(Timminy Moore)，是最早主張廢止仰臥起坐的教練，她說：「作為一名教練，我讓我的運動員在每次訓練結束時，都會額外再做一些課目，但我從來不叫運動作做仰臥起坐，因為那不僅對腹肌訓練沒幫助，而且對腰椎與頸椎也不利。」

2012年的一項研究指出，參與平板支撐試驗的海軍官兵，有一半的人同意平板支撐比仰臥起坐更好，希望成為海軍健身測試的一部分。

一名突擊隊員與海軍陸戰隊時報表示，平板支撐雖然沒有大的動作，但是只要它能提供更好的核心肌群訓練，那麼它就可以納入課目，而目它更容易判斷怎樣是正確的形式，也就更難以作弊。

(中時電子報)