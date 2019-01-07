影》活活勒斃空姐妻 狠夫伴屍3小時遭收押禁見

2019年01月07日 17:30 中時 蔡依珍

中天新聞

55歲的詹姓無業男，6日不滿簡姓空姐妻子商議離婚，在蘆竹豪宅趁隙從後頭以手臂活活勒斃髮妻，伴屍3小時後試圖以牛排刀輕生才打給友人稱「下輩子再做兄弟」，警方7日依家暴殺人罪嫌送辦，桃檢複訊後以涉犯重罪且有逃亡之虞向院方聲請羈押禁見獲准，檢警排定周四解剖釐清死因。

死者簡女是國內知名航空公司事務長，擔任空姐訓練教官，人緣佳，月薪近10萬，生活無虞，還在南崁鬧區買下千萬豪宅，詹男原本開設鐘錶眼鏡行長達8年，文質彬彬，但近年生意一直不佳，連店鋪房租都得跟髮妻商界周轉，多年來累積近千萬，1年前歇業後曾經轉當保全，但短短2個月就離職，在家待業。

簡女的舅舅表示，詹男和簡女雖然結縭20幾年膝下無子，但原本感情仍佳，直到詹男無所事事，開始酗酒，雙方感情才生裂痕，3個月前詹男就恐嚇要殺死簡女，一度寫下悔過書允諾要改過自新，但仍天天買醉，去年12月6日又爭吵，雙方寫下分居協議書，給詹男1年半時間振作，孰料才1個月就生悲劇。

借酒裝瘋的詹男7日一早向警方全盤托出，坦言6日一早10點因金錢和離婚分居問題和妻子再生口角，一怒之下從後頭以手臂環住妻子的嫩頸勒斃髮妻，直到下午13點割腕試圖輕生，打電話給友人交代後事全案才曝光，警方研判詹男殺人意圖明顯，並非臨時起意，依家暴殺人罪嫌送辦。

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(中時 )