林內輕鬆祕境 二松一菊美景如畫

雲林縣林內鄉公所配合農田水利文物館落羽松等祕境，營造波斯灣菊花海，吸引遊客。（許素惠攝）

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雲林縣林內鄉農田水利文物館落羽松，美得令人屏氣凝神。（許素惠攝）
雲林縣林內鄉長張維崢（左六）等人啟動「花漾林內漫步松林間」走春活動。（許素惠攝）
雲林縣林內鄉長張維崢邀請大家本月12、13日來林內參加「花漾林內漫步松林間」活動。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉農田水利文物館園區落羽松步道、三星路羅漢松大道等，依季節更迭風采樣貌與情調各異，公所並營造波斯菊花海相互襯托，鄉長張維崢等人7日啟動「花漾林內漫步松林間」活動，盛邀大家親炙美景，輕鬆浪漫欣賞林內。

「花漾林內漫步松林間」活動本月12、13日登場，今年首次將健行及祕境美景結合，鼓吹大家走到戶外。

張維崢指出，為讓民眾不用出國即可感受日本「松」風情，特別邀請紫流韻雅舞蹈藝術中心兩位紫流日本舞踊示範演出日本舞踊，包準洋溢濃濃的日本風情。

林內鄉公所規畫健行路線，可欣賞浪漫轉紅的落羽松、蒼勁長青的羅漢松、繽紛多采的波斯菊花海，以及濁水溪3號水門堤防步道旁廣闊美麗的河岸風景，因路程不長，是全國最「青松」（輕鬆）的健行路線，讓大家心情輕鬆地漫步松林間，林木花海滿溢日本鄉間情調。

張維崢說，落羽松和長青羅漢美景賞期無限，波斯菊花海會持續到農曆春節迎春迎客。

(中時 )

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