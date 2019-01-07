騎車半路後輪突然彈射 網笑：有些輪走著走著就散了

騎半路後輪彈飛。(翻攝加藤軍台灣粉絲團 2.0)

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中時電子報
騎半路後輪彈射。(加藤軍台灣粉絲團 2.0)

有網友在臉書社團上分享影片，畫面中三台機車在山路上準備過彎時，第二台後輪突然散架，導致騎士整個人彈飛後滾地，所幸車速不快，後方機車也有即時閃過，沒造成二次傷害，原PO希望影片中的人沒事，但因影片太戲劇感像拍電影一般，下面網友整個歪樓留言，「不知道為什麼，有點好笑」、「有些輪走著走著就散了」。

網友在《加藤軍台灣粉絲團 2.0》臉書社團放上影片，拍攝畫面看出來，是最後一台機車的行車紀錄器，當時前方有三輛機車，走在山路要過彎時，第二輛偉士牌機車後輪組件突然散掉，導致騎士整個人因慣性彈飛後滾地，所幸車速都不快，後方機車也有即時發現閃過，差點就碾到倒在地上的騎士，原PO表示影片來源是賴群，所以不知騎士之後狀況，希望他平安。

影片PO出幾小時後，有網友貼出當事人車友的臉書貼文「發生事故的是我們昨天的車友，人一切平安，因為是軸心、螺帽、插銷整阻斷裂，跟大家討論的插銷問題完全沒有關係」，並表示「我們推斷可能是過度旋緊扭力超過螺桿承受值，或是金屬疲勞造成」最後說到「平時多做善事，自然能逢凶化吉」並感謝大家關心。

但因影片中騎士倒地後，彈飛的後輪還從他身後經過往前滾，畫面太像電影效果，讓下面網友留言整個歪樓，「不知道為什麼，有點好笑」、「有些輪走著走著就散了」、「靠背，這個梗很地獄XD」、「輪胎表示：怪很強，我先走」、「飛輪海」、「人是落鏈你是整個輪胎落輪～母湯ㄛ」、「腦海中浮現瑪莉兄弟的金幣聲」、「後面的車開道具」、「原來機車也有逃生按鈕」。

(中時電子報)

文章來源：加藤軍台灣粉絲團 2.0

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