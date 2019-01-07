老翁餐廳摔倒四肢癱瘓　一審業者判賠364萬餘元

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時

73歲台中道教會理事長方欽雄，2015年間到海港城國際宴會廳用餐，餐廳樓梯未裝扶手，方男上樓時跌倒而導致四肢癱瘓，107年間請求侵權損害賠償3千多萬元。被告提出請求權消滅時效已完成等抗辯，台中地院則以而後侵權損害金額為1280萬元，審酌事故責任，方男須負6成5，而判處餐廳業者賠償364萬餘元，全案仍可上訴。

判決書指出，方男在104年7月30日下午5時許到中市梧棲區的海港城用餐，從1樓上2樓的迴轉梯，發生跌倒意外，經送童綜合醫院急救，醫院在106年10月間開立診斷書「創傷性第4、5、6、7節頸椎椎間盤突出，併脊椎損傷四肢癱瘓；神經性膀胱功能障礙」等重傷害，並出具診斷證明，四肢癱瘓行動困難，生活無法自理，需24小時依賴專人照顧，終生無法從事工作，持續追蹤治療。

方男控告餐廳，不但樓梯未裝設扶手，且未依規定加釘止滑板條，不符合建築相關規定，導致他摔落無法攀扶而受傷，請求餐廳業者賠償醫療、看護、精神撫慰金及懲罰性賠償金等共3078萬餘元。餐廳業者提出侵權行為請求權消滅時效已完成等抗辯。

台中地院法官以方男在107年3月間提出訴訟，依規定自知悉起2年以內，即105年3月間以後發生的醫療及看護費用，仍得請求賠償：精神撫慰金因自事故發生起算，已超過消滅時效。方男得依民法侵權行為規定請求賠償的數額為1041萬餘元，但審酌事故發生過失責任，依疏失情節方男應負擔6成5成，判處餐廳業者賠償364萬餘元。

(中時 )

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