管碧玲高雄選區被大卸三塊 支持者喊：接教育部長

2019年01月07日 17:28 中時電子報 邱珮畇

立法院長蘇嘉全與行政院長賴清德今天協商第10屆立委選區劃分，高雄、屏東立委都將少一席。選區遭到肢解的民進黨立委管碧玲在臉書發出聲明：「我會努力爭取未來的戰鬥位置，請大家給我力量與支持！」支持者也在底下留言替她加油「接教育部長!」

民進黨高雄立委管碧玲方才在臉書發文「今天兩院院長協商選區劃分，我一直以來，認為高雄減少一席，是對高雄不公平的懲罰，一路走來，我以及高雄市所有立法委員已經盡力搶救，但因為選區不改，會有違憲的問題，兩院院長協商結果，最後無法改變減少一席的結果。」

她表示，確定之後，自己處境困難，大卸三塊，在三個新選區和三位優秀的同仁競爭，做老大姐的，一時感到十分為難，三位優秀的立委，也希望管碧玲能協助支持他們。

管碧玲最後說「感謝選區鄉親對我十多年的栽培，對選區的服務與責任不會打折，高雄是我的家，民進黨是我的青春，我會努力爭取未來的戰鬥位置，請大家給我力量與支持！」支持者也在發文底下留言要她加油，並喊「接教育部長!」

去年年中，教育部長懸缺時，民進黨立委管碧玲便傳出將接任教育部長，當時資深媒體人鄭師誠直言，管碧玲可當教育部長，吳音寧可做台北農產運銷公司總經理，偷拍之狼可當國發會副主委，「瑪莉亞颱風算什麼！咱這個國家已經發瘋了」。但最後敲定由內政部長葉俊榮轉任教育部長。管碧玲並傳出退出民進黨立委的Line群組，並發言表示，因為她與徐國勇對立委選區劃分案立場迥異，需先思考沈澱。

(中時電子報)