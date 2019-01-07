網友實測「腋下夾寶特瓶」鼻塞就通 醫：確實有效但...

2019年01月07日 17:33 中時電子報 戴安瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 中時電子報／編輯、／文

季節交替、天氣冷、空氣汙染外頭灰濛濛，讓你鼻塞發作快抓狂嗎？網路最近流傳有趣的偏方，只要在腋下夾寶特瓶，過一下子鼻子竟然神奇暢通了，還有網友親自實驗，直呼真的有效！但如此一來，鼻塞問題就真的就解決了嗎？醫生說，有效，但效果短暫。

網友實測時是假設右邊鼻塞，就要夾左邊腋下，左邊鼻塞則夾右邊腋下。有一說是，腋下的交感神經與鼻子相通，這麼做能刺激鼻子的交感神經，使血管收縮、膨脹的鼻甲縮小，鼻塞的情況便得以緩解。但網友實測後也發現，一邊通了、另一邊就會塞住。

台北市立聯合醫院忠孝院區耳鼻喉科主任朱峻緯表示，鼻塞確實會受到交感神經的影響，「這個方法確實有效，但是效果短暫」。萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師丁義芳也認為，「腋下夾寶特瓶」緩解鼻塞的效果應該只是暫時性，幫助很有限，而且是否受交感神經相通的作用引起，目前也沒有正式研究。

丁義芳表示，許多因素都可能影響鼻甲肉收縮或膨脹，例如左側躺或右側躺都會因為重力作用，鼻腔血流集中至側躺的那一側，使鼻腔血管充血、鼻甲肉腫脹，導致鼻子較不暢通，另一側則因為血流較少，呼吸較暢通。因此，有些人會說，左邊鼻塞要右側躺，右邊鼻塞左側躺。

丁義芳認為，其實鼻子本來就不是兩邊同樣通暢，通常一邊比較充血、腫脹，另一邊則沒有麼來的充血，也就比較暢通，所以鼻塞大多是左右交替，有循環性。

(中時電子報)