陳思宇競選歌曲 「學姊」黃瀞瑩、白芯羽傳將獻聲

2019年01月07日 17:38 中時 李依璇

「學姊」黃瀞瑩將為陳思宇的競選歌曲獻聲。（報系資料照）

台北市士林大同區立委補選越演越烈，陳思宇宣布參選後行程滿檔，今接受廣播專訪時預告9日將會公布競選歌曲，並表示將會有兩位神秘嘉賓獻聲，但並未透露這兩人身分。不過據了解，這兩位神秘嘉賓就是剛升任北市府副發言人的「學姊」黃瀞瑩，另外一位則是曾替柯文哲造勢演出的歌手白芯羽。

陳思宇日前找來台北市長柯文哲合體直播，不過似乎沒有成功轉移柯的高人氣，陳思宇民調仍落後另外兩名對手，陳思宇今在廣播節目表示，民調部分樂觀看待，「對自己有信心，對阿北（柯文哲）也有信心」，重申自己不是現任、也非前任議員，知名度自然不高，會一步步走出自己的支持度。

隨後媒體聯訪時，陳思宇也透露，昨天已經去錄音室錄製競選歌曲，「這首歌非常琅琅上口」，相信音樂的渲染力是很大的，「會用一首歌讓大家知道思宇是誰，有請兩位神秘嘉賓」，媒體追問神秘嘉賓的身分，陳思宇僅說「競選歌曲將會讓大家很有共鳴！」

不過據幕僚透露，神秘嘉賓之一就是「學姊」黃瀞瑩，另外一位則是曾替柯文哲造勢演出、年僅11歲的街頭藝人白芯羽。黃瀞瑩不久前曾數度在柯文哲造勢晚會、直播中「開金嗓」，雖然不少網友都認為「歌聲普通」，但還是有許多粉絲力挺，學姊魅力依然不減，競選歌曲公布後可望藉她的高人氣爭取更多年輕選民支持。

(中時 )