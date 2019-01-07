遭6女淋水電擊 她提30萬和解 竟被嫌：小事沒這行情

2019年01月07日 17:51 中時電子報 柯毓庭

一名23歲的女子半年前被6名成年女友人騙上山圍毆霸凌並用水淋電擊，事後她向6女提告並求償30萬元，對方卻表示「只是小事情，沒30萬這個行情」，僅願意一個人包1萬2000元紅包給她，讓她難以接受，在網上抒發情緒。

這名女子在臉書社團《爆廢公社》發文表示，半年前她因細故，遭6名成年女子誘騙到山上圍毆，她們不僅對她拳打腳踢，致使臉、手部受傷，還用水淋濕她再用電擊棒攻擊，更將她的長髮剪成三分頭，並強脫衣物換情趣女僕裝，最後還把整個過程PO上網。

原PO表示，事情爆發後她受創極大，半年來天天都要吃安眠藥，更常有自殺的念頭，而家人也因她的負面情緒深受影響。雖她已對6女提出告訴，她們卻不以為意，連PO在網上的影片等都沒有刪除，直到2個月前她們收到法院傳票，才請家長找被害人談和解。

原PO求償30萬元和解金，卻被嫌太貴。(翻攝自爆廢公社)

原PO向6女默求50萬元和解金，6女卻以「只是一般上班族沒那麼多錢」拒絕，後原PO將和解金降到30萬元，6女家長卻稱「這只是小事情，沒30萬這麼行情」，並表示現在時機不好，只願意一人包1萬2千元紅包，讓她難以接受。她表示「如果換成是你女兒被這樣對待，你會用1萬2放過人家嗎?然後再輕描淡寫的講小事情3個字嗎?」

發文一出便引起網友的一片力挺原PO，請她「一定要提告」，有人表示「千萬不要和解，用司法來還你一個公道，給她們一個教訓」、「不要和解，別縱容惡人成共犯，告倒底讓做錯事的人負起責任!」，更有人認為「不需要對他們仁慈，上班族都幾歲的人了」。

面對大量網友關心，原PO則回覆「有提告訴了，只是聽到律師說法官可能會因他們年輕又是女生，涉事未深而輕判，然後他們和解金又開得有點低，有點無助才上來問大家的意見，謝謝關心。」

原PO在爆廢公社發文抒發情緒。(翻攝自爆廢公社)

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