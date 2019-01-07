布袋八區鹽田上太陽光電板種好種滿？產業相關公協會駁斥

2019年01月07日 18:21 工商 鄭淑芳

台大醫學院麻醉科醫師六日在個人臉書發布感言，直證歷歷的說，「布袋八區廢鹽田濕地將鋪上一堆太陽光電板開始種電」此說詞讓原本就陷入多事之秋的太陽光電業者大為跳腳，今（七）日太陽光電產業相關公協會主動跳出來駁斥，強調一切合法，絕無瘋狂種電的情事。

台大醫學院麻醉科醫師有感而發的以布袋八區廢鹽田濕地舉例，強調「布袋八區廢鹽田濕地將鋪上一堆太陽光電板開始種電，這些太陽光電板除了對鳥類有影響，更重要的是這片濕地就毀了……。]

此言一出，讓原本就衰事連連的太陽光電產業更形雪上加霜，為免市場誤解擴大，太陽光電產業相關公協會主動出面指出，對該名醫師如此以偏概全之偏頗言論，感到十分遺憾。也為台灣十多年來辛苦建立的產業鏈，多達十數萬從業人員抱不平。

此外，太陽光電產業相關公協會也跟進提出三點聲明與主張，盼能端正視聽。

聲明一強調，本次嘉義鹽業用地並非國家重要濕地範圍。係因國人三年前對於農地種電議題有疑慮，能源局於兩年前盤點廢棄鹽田共803公頃，其中位於布袋鹽田有374公頃，著眼於374公頃坐落於中華鳥會制定之重要野鳥棲地(IBA)之TW023之範圍內(4,187公頃)，該區符合最高等級的Ａ１準則，ＩＵＣＮ列入紅皮書的黑面琵鷺及黑嘴鷗的棲息熱區。經與保育人士多次折衝協調後，最後盤點出102公頃，佔IBATW023總面積2.43％，且位於區域邊界之場域，作為綠能與生態共存之試驗場域。絕非如台大醫師所言「瘋狂種電」這般似是而非的反智。

聲明二強調，台灣的秋冬過境鳥類，是生態上極其重要的傘頂指標，其棲息的環境反應了該地水文，水質、土壤品質、浮游性生物、附著性生物、螺、貝、多毛類、魚蝦與蟹類的整體現況。長期關注生態的人士都知道，一片濕地的形成也許是無意識的長期累積結果。但一片濕地要能夠維持特殊鳥種的棲息，如TW023的黑面琵鷺，得需要許多人為的監控與管理，如水位的控制，水文的理解，魚蝦族群與數量的維持。本區得標廠商，不但累積上述所有環境資料的普查，也承諾會進行20年長期監控，此舉將會是國際生態界的創舉，也能提供寶貴資訊，在面對綠色價值衝突的此時，提拱務實的科學資料作為佐證。

聲明三強調，根據特生中心最新的統計顯示，去年十月布袋八區鹽田（也就是照片中的開發基地）鳥數暴增，原因竟然是「因為這裡正在做光電開發的施工，把原本823淹水的積水排掉，降低水位後，相較於其他塊積水未退的鹽田濕地，這裡有更多可口的食物浮現出來，所以大區域所有的鳥都聚集過來這裡覓食，出現八區前所未有的鳥況」。

太陽光電產業相關公協會再度強調，濕地需要被管理，而最好的管理辦法，就是透過政策導引，將綠能與環境原本看似衝突的部分，化作助力，讓相關的回饋機制，真正落實在濕地的指標管理。說穿了，就是透過全民購電的機制，讓全國人民所購買的綠電，其回饋也用在生態上。

(工商 )