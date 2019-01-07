久坐不動小心隱形殺手「肺栓塞」找上門

經電腦斷層檢查，肺動脈血管有明顯阻塞情形，在正常情況下，黃圈處應該呈現白色通透之顯影。（何冠嫻翻攝）

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何冠嫻

苗栗縣28歲賴姓男子無特殊病史但日前卻在上班途中，身體突然感到不適頻頻盜汗，靠著意志力撐到公司門口，旋即全身癱軟暈眩，同事立即叫救護車送往部立苗栗醫院急診室，經檢查發現為有「隱形殺手」之稱的「肺栓塞」，急救後順利康復出院。

苗栗醫院急診室主任蔡昌宏指出，賴男到院時雖意識清楚，但臉色蒼白、全身無力，身體不是卻說不出哪裡不舒服，經緊急安排檢查發現，有動脈血液呈現缺氧現象，而後再經各像詳細檢查與電腦斷層掃描，確診為「肺栓塞」。

蔡昌宏表示，肺栓塞臨床症狀不明顯，有呼吸困難、呼吸急促、肋膜性胸痛、咳嗽、腿部水腫、腿部疼痛、發汗、咳血、心悸、昏厥等狀況，一開始難以發現，卻有高致命性，死亡率高達30％以上，可謂「隱形殺手」，主要是因為心臟通往肺動脈的血管突然被血塊、脂肪、空氣、組織碎片等形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足，造成患者血中含氧量降低，而出現低血氧症狀。

另，苗醫心導室主任蔡貴嶔說明，造成肺阻塞的血塊，大多來自於下肢深層靜脈栓塞，當患者長時間維持一定姿勢不動，血液滯留在下肢靜脈，引起靜脈血栓形成，若血栓順著血流回流到肺部血管阻塞後將造成肺栓塞。

其中常見栓塞成因包括腦中風、心肌梗塞、長期臥床、最近接受過手術、靜脈曲張、惡性腫瘤、口服避孕藥、吸煙、粗暴按摩、慢性病史、家族史、肥胖、高齡、長時間坐辦公室或長途旅行者等。

蔡貴嶔建議，民眾保持良好生活習慣外，還要均衡飲食，多補充水分；避免長時間維持同一姿勢，定時活動下肢，建議穿寬鬆衣褲；長時間站立工作者則建議穿彈性襪，並在每天下班後抬高雙腿高於心臟，促進靜脈血液回流等，以預防肺栓塞發生。

(中時 )

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