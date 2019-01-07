「保全界李宗瑞」保全公司區經理下藥性侵2未成年少女拍裸照

2019年01月07日 18:13 中時 陳志賢

擔任某保全公司區經理的羅育祥，涉嫌利用人力銀行網站尋找急需打工機會未成年少女，假藉將提供實習打工機會，趁機以動物用麻醉藥品下藥迷昏性侵2名國中女生，並拍攝不雅照，犯行如同「保全版李宗瑞」。台北地檢署今依《刑法》對少年犯以藥劑為加強性交等罪嫌起訴羅男。

起訴書指出，羅男是某保全公司區經理，負責公司面試工作，竟伺機在人力銀行網站搜尋急需打工求職之未成年少女，再以打工面試為由，於去年5月間結識2名年僅15、16歲的國中女，知悉2女涉世未深，且均有經濟壓力，欲下手迷昏性侵2女。

去年5月5日，羅邀約其中1少女前往他住處，以拍攝實習照片為由，開車載少女返家，伺機將含有medetomidine的動物用麻醉藥品摻入飲料中，少女喝下後，先要少女至廁所更換實習制服，待拍照完畢，少女因藥效發作而昏迷後，羅男即脫去少女內褲，性侵得逞，期間還拍攝少女遭他猥褻及性侵照片。

去年26日早上，羅又以實習為由，約另名少女在板橋捷運站見面，之後藉口介紹工作，載少女到某商業大樓，要求少女在制服內穿上肚兜及絲襪後，拍攝面試照片，待拍照完畢，再次將含有medetomidine的動物用麻醉藥品摻入飲料中，少女喝下後感到昏沈想睡，羅男即將少女扶至房間，脫去少女絲襪內褲，拍攝少女裸照，並欲對少女性侵。

但少女突然驚醒，羅要少女不要聲張，少女無力反抗，羅開車載少女途中，少女因藥性發作再度昏迷，羅見狀竟在車上手淫，先射精在手上後，再將手上精液倒進少女嘴巴，並以手機全程拍下猥褻過程。

當時少女父親因一直未聯絡上女兒，內心著急，以LINE傳訊息「人在那裡」，因少女仍在昏迷，羅竟佯裝少女回傳「加班，會晚點回去」，父親一直打電話至翌日凌晨，女兒都未接電話，致電羅男。羅男才將無意識的少女送回家，少女父親懷疑女兒遭下藥性侵，陪女兒赴醫院採證驗傷，並報警處理。

(中時 )