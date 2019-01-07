高雄某大學水痘群聚 校方寒假關閉宿舍

2019年01月07日 18:15 旺報 林瑞益

高雄市政府衛生局於去年12月14日接獲某大學的水痘群聚事件，至今年1月4日，共有7系8班22名學生發病。因應寒假來臨，為阻斷此波水痘交叉感染，校方決議於寒假期間1月13日至2月11日全面關閉學生宿舍，衛生局7日表示尊重校方決議。

衛生局說，該校於去年10月27日至12月17日共計19名學生發病，另查12月28日、29日及今年1月4日新增3名散發個案。統計共計7系8班22名學生發病，衛生局仍持續輔導該校落實相關防疫措施，由於水痘群聚監控期長達42天，將監控至今年2月15日無新增個案後結案。

為有效遏止疫情，衛生局已經陸續前往該校進行7次實地防疫輔導，經衛生局積極介入後整體水痘群聚疫情已獲控制，惟該校因課程安排無法暫停跑班、部份學生未落實戴口罩等因素，仍有零星個案發生。該校已經決議於寒假全面關閉學生宿舍，衛生局尊重校方決議。

衛生局另針對該校目前655名接觸者，要求校方依「水痘個案接觸者健康監測通知書」進行寒假期間健康追蹤，若學生出現症狀，應持單盡速就醫並回報學校。

衛生局也再次呼籲，水痘傳染力極強，好發於冬季及早春，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3周，自出疹前5天到水疱出現後5天都有傳染力，完全結痂後才不具傳染性。出現水痘疑似症狀者請儘速配戴口罩就醫，落實生病不上班、不上課，經醫師評估傳染力已大幅降低後再返回學校或工作崗位。

(旺報 )