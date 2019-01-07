《中時晚間快報》防堵海漂豬 農委會擬用無人機海域巡護

《中時晚間快報》防堵海漂豬 農委會擬用無人機海域巡護

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中時電子報
綜合報導

◎ 防堵海漂豬 農委會擬用無人機海域巡護

大陸非洲豬瘟疫情沸騰，日前金門縣相繼於金沙鎮田浦岸際與烏坵鄉小坵島發現海漂死豬，讓國人防疫神經緊繃。因台灣四面環海，何時再漂來病死豬難以預料，農委會擬運用不受天候限制、具機動性的無人機航拍技術，進行海域巡護，協助非洲豬瘟防疫。

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蔡英文總統指示政院研議將歲計賸餘照顧弱勢，行政院發言人Kolas Yotaka，如果順利的話，本周會提出一個「方向」，不含執行細節，蔡總統沒有要求政院農曆年前要發放，所以也不可能有收入3萬以下農曆年前可領1萬元的說法。

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◎ 林隆璇睽違6年開唱 鐵粉敲碗前進小巨蛋

林隆璇繼去年底發行單曲〈也很好〉，今年一開春再推新歌〈先別說以後〉，並計劃4月在台北及台中舉辦睽違6年的售票演唱會，他表示：「目前時間、場地及內容都正在籌備中，除了經典歌，會把近期的新歌集結，一次唱給歌迷聽！」不少鐵粉敲碗前進小巨蛋，林隆璇笑說：「我滿想在臉書上發起募集粉絲一人一票送林隆璇進小巨蛋的活動，如果超過一萬票，應該就可以辦。」

(中時電子報)

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