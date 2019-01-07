高雄警方查獲槍毒案 驚見嫌犯槍已上膛

2019年01月07日 18:09 旺報 林瑞益

有驚無險。高雄市楠梓、仁武警方日前破一件槍毒案，警方趁著不法集團其中一名女性共犯出門買早餐、要返回住處的空檔將其控制，趁機衝進犯嫌住處，將李姓、曾姓、吳姓及王姓等4名嫌犯壓制逮捕；警方發現，起出的槍枝已經上膛。

楠梓警分局7日表示，警方6日持搜索票前往大社區中華路一處大樓外埋伏，員警利用清晨不法集團成員戒備較為鬆懈時，衝入屋內逮捕4名嫌犯。警方在該出租套房起出手槍一把、子彈22發、毒品海洛因及安非他命共441公克等證物。

警方說，該案是去年12月間，楠梓分局加昌所接獲檢舉，指稱該樓一處住戶疑似持有槍械，且出入複雜，時常傳出毒品的異味。員警查知該處為一名28歲曾姓毒品治安顧慮人口所承租，且經調閱監視器，發現43歲李姓藥頭頻繁出入該處。警方在蒐證後，向橋頭地方法院聲請搜索票獲准，於6日收網。

由於李嫌擁槍自重，現場人員不敢大意，到場埋伏的員警都穿上防彈背心，再以外套遮蓋。所幸時值冬日氣溫低，不至於暴露行蹤。王姓女嫌外出購物返回時，員警走近她，她也渾然不覺，順利一舉入內，查獲槍枝及大量毒品。另警方驚訝的是，起獲的手槍竟已上膛，顯示嫌犯隨時都有擊發的準備，也讓執行員警捏了把冷汗。

警方訊後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

(旺報 )