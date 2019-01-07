郭信良盼重回民進黨 邱莉莉：權謀算盡令人不齒

2019年01月07日 18:26 中時 程炳璋

台南市議長郭信良日出席民進黨團三長交接儀式時喊話盼重回民進黨，鋒芒掩蓋三長交接儀式光環，民進黨團當初提名對決議長落敗的邱莉莉狠回郭「權謀算盡的嘴臉令人不齒」。郭信良回應是有感而發，對議員情緒性發言可以理解，不予置評。

台南市議長一戰民進黨團敗給脫黨參選的郭信良，讓民進黨台南市議會黨團分裂風暴從黨內鬥爭延燒到黨外對決。邱莉莉表示，郭信良違背民進黨一致性投票決議而跑票在先，接著又在民進黨團幹部交接時大放厥詞吃豆腐，拿民進黨當遮羞布在後，「權謀算盡的嘴臉令人不齒」。

邱莉莉表示，黨團三長交接是禮貌性邀請議長出席，因背叛民進黨而獲得國民黨團全數議員支持當選的台南市議長郭信良，卻說民進黨是他的起家厝，盼重回民進黨，直言是在吃民進黨團的豆腐。

邱莉莉表示，郭信良等4位議員跑票當天都公開發表傷害民進黨的退黨聲明，把民進黨批評得如此不堪，來掩飾和國民黨團攜手奪權的事實，但私底下卻拜託中評會主委蘇治芬，盡可能拖延黨紀開鍘的時間，雙面手法把民進黨玩弄於股掌之中，對民進黨紀造成相當大傷害。

邱莉莉強調，郭信良呼籲民進黨「找新朋友不如找老主顧」，為陳怡珍、周麗津、吳通龍3個跑票議員說項，欲將3位議員回歸民進黨，但民進黨有黨格不可能讓人來去自如，即使不講政黨紀律，一般常理也沒有人會與見利忘義的「老主顧」往來。

郭信良表示，參加民進黨團三長交接儀式時的發言是有感而發，對於邱莉莉情緒性的發言可以理解，不予置評。

(中時 )