徐國勇推廢止調度警察條例 葉毓蘭：法務部再反對就回「靠夭」啦！

2019年01月07日 18:07 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

《調度司法警察條例》是否該修正或廢除爭議，在政部長徐國勇堅持下，行政院預計16日召開會議討論。對此，前警大教授葉毓蘭在臉書PO文表示「讚啦，徐國勇部長」，她提到，警政署幾度建議廢除，但因法務部覺得可以「差遣」警察太好用，抵死不放，才會發生去年檢察官帶警察去幼稚園私審，把小朋友嚇到漏尿的事件。

她說，「調度司法警察條例」誕生於憲政之前的民國34年，只在民國36年及69年兩度微調小修。而此條例可以變成「千年老怪的原因」，就是法務部覺得太好用。全國警察都是檢察官的奴才，供「檢座」們差遣，而且運作多年來，就像吸食嗎啡成癮，警政署幾度想建議廢除，但是法務部抵死不放，才會發生去年花蓮的林俊佑檢察官，率領警察到幼兒園去辦私案，把幼稚園小朋友嚇到尿褲子的醜案。

葉毓蘭認為，如果檢察官因為麻煩警察太多，而會善待警察弟兄也就罷了。但日前士林地檢署的吳昭瑩檢察官，才針對北投分局員警在執勤時被辱罵「奴才」「靠夭」案，對辱警的郭男做出不起訴處分。

吳檢察官認為，郭男稱的「奴才」，是強調處理員警的「公僕」身分，內容雖尖酸刻薄、令人不快，尚難認有侮辱公務員犯意。另「靠夭」有嫌惡不耐他人反覆同一言詞之意，「尚未」損及他人人格。不起訴書指出，本案前因後果，認為奴才、靠夭等語，應是郭在評價員警對自己的態度，雖用語不文雅、粗俗或不禮貌，仍難認有侮辱公務員犯意，罪嫌不足，以不起訴處分。

但葉毓蘭認為，把司法警察當奴才使喚的檢察官，不配有調度司法警察的權力！最後，她還不忘聲援徐國勇「法務部再反對，就大大方方回敬他們一句「靠夭」啦！

(中時電子報)