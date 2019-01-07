傳蘇貞昌接閣揆 侯友宜：樂觀其成

侯友宜今天下午到板橋視察輔具特約廠商。（王揚傑攝）

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新北市長侯友宜今（7）日下午出席活動時，媒體再度問侯對蘇貞昌有望接任行政院長的看法，侯友宜先是反問：「有確定嗎？」隨後他說，很開心老長官、老縣長能夠承接重責大任，尤其老縣長對新北市的建設及民眾的需求都瞭若指掌，在競選過程當中，老縣長也提出很多好政見，如果因為當院長而新北市得到照顧，這是新北市之福。

侯友宜說，以他做為新北市長的身分，不但樂觀其成，更充滿了滿滿的祝福；其實他和老縣長一直有不解之緣，他當警政署長時，老縣長是行政院長，大家共同為治安努力，那段時間大家為治安奉獻很多，改善很多，這次若能再續前緣，他會心存祝福和感恩，更重要是攜手合作，為新北市、為台灣打拚。

媒體追問，未來行政院會會否擔心在爭取資源時，因為選舉時是對手而遭到刁難？侯友宜說，他覺得不會，在競選過程當中，或許老縣長有不一樣的看法，但老縣長也是在疼惜新北市，而他也是同樣的心情，所以他會更積極主動採取合作，大家一起努力。

媒體問侯友宜對於台商回流新北市有無遇到問題？侯友宜表示，根據調查，台商回流想要投資的地點，尤其是工業區要設廠房，約有三分之二希望在北部，而北部需求地最急迫的就是新北市，新北市都是都會型態的工業區最多，其實土地蠻貴的，如果把它立體化後，可以讓使用面積擴大，這對新北市招商和台商回流是很重要的方向。

(中時 )

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