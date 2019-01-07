跨科無痕！經鼻孔切除腦瘤

2019年01月07日 18:51 中時 葉書宏

72歲王姓男子曾罹患過腦瘤手術摘除，近日因反覆頭痛到台北慈濟醫院神經外科檢查，醫師徐賢達發現他腦下垂體腫瘤復發已長到3公分，與耳鼻喉科醫師蘇旺裕合作，透過「鼻內視鏡」技術與「電磁立體定位導航系統」成功經鼻孔摘除腦瘤，顏面不僅沒有任何傷口，術後2天即出院。

蘇旺裕表示，鼻內視鏡的發展至今剛40年，隨著醫療科技的進步，無論是解析度、光源明亮度、器材便利程度都較過去精細，早已成為處理鼻部疾病與鼻竇炎不可或缺的工具。

以腦下垂體腫瘤切除為例，正常腦下垂體是位於腦部蝶鞍，直徑不超過1公分的微小腺體，為人體荷爾蒙分泌之主宰。雖然腦下垂體腫瘤發生率約17％，約每6人就有一位腦下垂體有腫瘤，但並非每個人都會出現症狀，通常好發在20至40歲且多為良性。

腦下垂體腫瘤的切除方法從傳統的「開顱手術」逐漸演進到經上顎骨的「微創手術」及經鼻腔的「顯微鏡手術」。蘇旺裕指出，視神經、內頸動脈緊鄰腦下垂體，術中若有不慎，很可能會造成嚴重併發症。

但從解剖構造來看，鼻腔離腦下垂體僅有不到10公分的距離，用只有0.4公分寬的內視鏡從鼻腔進入，將部分鼻竇打開，切除顱底骨頭後，便能深入病灶區，輔以「電磁立體定位導航系統」即時監測腦部組織與手術器械的相對位置，醫師在手術中就能避免傷及重要結構，將腫瘤切除。

蘇旺裕指出，過往腦部手術後，需另外取身體脂肪或肌肉筋膜填補顱底切口，以防腦脊髓液流出，但若經鼻孔切除腦下垂體腫瘤，耳鼻喉科醫師則可直接取用鼻腔黏膜填補，跨科醫師的合作不僅大幅提升了手術成功率與安全性，還可減輕併發症、加快病患復原速度。

蘇旺裕表示，今年最新研究指出「透過以鼻內視鏡與電磁導航儀可提升52％的腫瘤摘除率；而出血、傷及視神經等併發症則可降低2成」。在熟悉鼻腔構造與鼻內視鏡手術的耳鼻喉科醫師協助合作下，神經外科醫師在腫瘤摘除的過程中將能更順利，腫瘤被徹底根除，就更減少復發可能性。

蘇旺裕提醒，鼻內視鏡手術雖已相當成熟，且能應用於治療多種疾病，但病人仍需經醫師仔細評估與密切配合，才能達到最好的治療效果，將併發症、復發率降到最低。

(中時 )