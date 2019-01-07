台南立委補選若徵召郭國文 陳筱諭嗆參選到底

2019年01月07日 18:46 中時 劉秀芬

爭取民進黨台南市第二選區立委補選提名的陳筱諭，7日又召開記者會，火力全開質疑民進黨地方黨部主委黃先柱發言企圖影響民調，要求黃先柱下台，並且表示若中央決定徵召郭國文，3月16日的立委補選她也絕對不缺席。

陳筱諭表示，傳黃先柱對媒體表示黨中央傾向「不辦初選民調、改採徵召」，她批民進黨已經被新潮流綁架，企圖為郭國文量身打造參選之路，民進黨從黨中央、市黨部及新潮流派系試圖操弄立委補選公平機制，勢必會被人民唾棄。

對此指控，黃先柱無奈表示，要不要用徵召方式，是中央黨部的權利，他的角色與目標是輔選勝利，他未對此發表意見，況且他又不是孔明可借東風帶風向，感覺自己被要求下台是躺著也中槍。況且若用徵召方式，誰出線也不一定。

郭國文則回應，黨中央還未決定由誰出線代表民進黨參加台南第二選區的立委補選，最後人選也可能是陳筱諭，這樣公開質疑黨中央的公正性，實在讓人感到遺憾。他深信黨中央一定會在公平、公開的基礎下，做出最佳的考量，因此尊重中執會及協調小組對徵召辦法的決議，對有助於團結勝選的徵召方式都予以支持。

陳筱諭說，她出來爭取立委補選參選後，很多人告訴她政治很黑暗，但她拚命堅持，可是「大人的世界如此可怕，用盡心機與盤算。」如果黨中央不能公平公正地舉辦黨內提名作業，推舉具民意支持度的人選，她將代表年輕世代參選，一定參選到底。

(中時 )