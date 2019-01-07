雲林禁廚餘養豬 稽查養豬場最高罰300萬元

2019年01月07日 18:23 中時 張朝欣

雲林縣為杜絕非洲豬瘟防疫漏洞，率先全國禁止廚餘養豬，縣府稽查小組7日前往西螺鎮進行聯合稽查，強調養豬場若收集大型餐廳廚餘養豬，將依《廢棄物清理法》最高處以300萬元罰款，呼籲大家不要心存僥倖。

雲林縣長張麗善上任後針對非洲豬瘟防疫，宣布全縣禁止廚餘養豬，並由縣府農業處、環保局、防疫所組成稽查小組，7日前往西螺地區稽查，養豬戶表示豬隻改吃飼料導致成本增加，希望相關單位擬定配套補助措施。

雲林防疫所技正鄭安國表示，第1輪廚餘養豬聯合稽查在去年12月底結束，共稽查93家養豬場，其中沒有蒸煮設備的有25家，但扣除中央蒸煮與吃豆渣的20家，實際未具設備者有5家，已列為第2波輔導高風險對象。

張麗善指出，目前已規畫全縣家戶與餐廳每天所產生廚餘，由鄉鎮市清潔隊或廢棄物清理業者送往虎尾清潔隊瀝乾製作堆肥，或送到化製廠做成「肉骨粉」，再交由南亞有機資源回收廠製成有機肥，推動廚餘循環經濟再利用。

張麗善說，針對轄內廚餘養豬業者，縣府將提供飼料差額補貼及自願性退場補助方案。若養豬場違規收集家戶廚餘養豬，將依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元；收集大型餐廳廚餘養豬，更會被處最高300萬元罰款。

張麗善呼籲所有相關業者、農民與消費者要站在同一陣線，記取當年口蹄疫情重創台灣養豬產業的教訓，全民一起來防止非洲豬瘟入侵，讓養豬王國屹立不搖。

(中時 )