迎新春日月千禧舉辦「放縱色漾、紅鯉呈祥」畫展

2019年01月07日 18:25 中時 馮惠宜

「紅鯉呈祥」甜點，以式和果子的手法雕琢出鯉魚在水中律動的姿態。（馮惠宜攝）

台中日月千禧酒店即日起至2019年3月31日止、特別邀請油畫大師林憲茂以象徵吉祥的鯉魚為題、舉辦開春第一檔畫展「放縱色漾、紅鯉呈祥」。（馮惠宜攝）

嶄新的一年來臨，呼應新春喜慶的氣氛，台中日月千禧酒店即日起至2019年3月31日止、特別邀請油畫大師林憲茂以象徵吉祥的鯉魚為題、舉辦2019開春第一檔畫展「放縱色漾、紅鯉呈祥」，搭配畫展，1F旅覓酒吧獻出由點心坊副主廚徐紹桓設計的視覺系新春點心，包括「紅鯉呈祥」以及「舞獅慶新年」討喜吉利外型的美味甜點。

林憲茂創作許多系列的油畫鉅作，其中鯉漾系列，藉由鯉魚變化萬千的優游姿態、戲水弄波渾身是力的習性，表達生命力的悸動，且顏彩斑斕絢麗，新年展出格外的喜氣。此外，搭配畫展，1F旅覓酒吧獻出由點心坊副主廚徐紹桓設計的視覺系新春點心，同名款「紅鯉呈祥」將鯉魚遊戲水中優美的姿態精彩的展現，「舞獅慶新年」則以民俗舞獅為靈感，打造出擁有獅頭討喜吉利外型的美味甜點。

「放縱色漾、紅鯉呈祥」創作特展、展出含括鯉漾、耀漾風華系列共二十一幅作品，不論是錦鯉的隱約現身、急流而過，還是大自然山川林木的浩瀚、壯闊，都能欣賞到奇妙繽紛的色彩、彷彿來自宇宙大自然的巧手天成、如同樂曲的律動感以及充滿生命力的線條，進而深入真實本質不可見的部分，進入吸引人凝視的夢想世界。

此外，搭配新春畫展。1F旅覓酒吧同步獻出同名款「紅鯉呈祥」甜點，點心坊副主廚徐紹桓指出，在欣賞林老師的畫作後，他用日式和果子的手法雕琢出鯉魚在水中律動的姿態，以及飽滿多變的顏色，荔枝果凍以及藍柑橘酒凍白、藍的色澤呈現出池水層次的變幻，果凍上的金錢草成了池上的荷葉，就連錦鯉吐出的氣泡都用西米露巧妙的表現。

(中時 )