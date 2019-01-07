研究：做家事可長壽 常做的人比久坐者減低12％死亡率

2019年01月07日 18:23 中時電子報 戴安瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 中時電子報／編輯、／文

不愛做家事的男性可能要學著點了。最新研究發現，從遛狗、洗衣服到洗碗盤，做什麼家事都好，因為科學研究發現：比起久坐者，常做家事的女性比較長壽。

美國紐約州立大學水牛城分校一項總樣本高達六千多人的大調查指出，從63歲到99歲的受測者都顯示，多做家事者較健康長壽，凡是操持日常雜務、多做家事的體能活動，得到的益處是可以比久坐的女性減低12%的死亡率；另外同樣參加這項調查的婦女，有快走與騎乘單車運動的人，死亡率也可以比久坐的女性減低39%

調查結論是：「做點事總比完全不做事好！」即使沒有達到建議量的體能活動量，研究主持人流行病與環境健康學副教授拉孟提博士(Michael LaMonte)如此建議。

做家事帶動體能活動的益處，無論什麼族裔或多大年紀的婦女都相同，甚至有肥胖症的婦女也一樣得到好處。受測婦女都身上穿戴著運動感測加速器，做了嚴謹的科學儀器的數據分析。

拉孟提進行的六千多人樣本的研究發現，如果做家事之外又額外有體能活動，更可以降低四成的死亡率，持續溫和或強度運動，可以讓血管健康，強化心臟肌肉，減少誘發心臟病的危險因子，包括高膽固醇、高血壓與胰島素阻抗性，「我大力建議各個年紀的婦女，還有男性，多多運動，目標放在一天至少三十分鐘的溫和的有氧運動，」拉孟提說。

很多人退休後就經常坐著休息、看電視，這種久坐不動的生活方式不但重傷健康，其實也讓還沒退休的另一半不開心。美國獨立性民調機構和智庫機構皮尤研究中心(Pew Research Center)曾用電話抽訪2020位成人，發現維繫成功婚姻的首要之務是「忠誠」，佔93％；其次是「圓滿的性生活」，佔70％；「分擔家事」緊咬在後，以62％名列第三。已婚的職業婦女比一般家庭主婦更強烈表達「分擔家務事」的重要性。

(中時電子報)