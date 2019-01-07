農業局長視察廚餘養豬場 鼓勵用飼料取代廚餘養豬

農業局長蔡精強（左）7日前往外埔區廚餘養豬場，瞭解畜牧場廚餘蒸煮設備及操作情形。（陳世宗翻攝）

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非洲豬瘟讓人聞之色變！台中市使用廚餘飼養豬隻約有5.5萬頭，佔全市總豬頭數52％。為防範非洲豬瘟疫情入侵，農業局長蔡精強7日前往外埔區廚餘養豬場，瞭解畜牧場廚餘蒸煮設備及操作情形。蔡精強說，鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬，以每頭最高飼料補助2200元。

蔡精強表示，台灣若爆發非洲豬瘟疫情，將嚴重衝擊養豬相關產業，為防堵疫情入侵，台中市全面啟動防疫各項措施；已成立緊急應變中心召開跨局處會議加強橫向聯繫，強化防疫物資整備及舉辦宣導會，並會同環保局及區公所進行廚餘養豬場聯合稽查，落實廚餘蒸煮後再利用。

蔡精強說，非洲豬瘟不會感染人及其他動物，只會傳染給；目前台灣並無疫情，只要認明「防檢局屠宰衛生合格標章」的豬肉來源，食用上即安全無虞，呼籲民眾切勿使用或訂購來路不明的肉品。

動保處指出，中市廚餘養豬戶約有194戶，佔全市總養豬戶數81％，使用廚餘飼養豬隻約5萬5498頭，佔全市總豬頭數52％；若發現場內豬隻疑似感染非洲豬瘟或豬隻發生異常大量死亡，切勿任意丟棄斃死豬隻，應立即主動通報所在地動物防疫機關。

養豬業者如未依規定通報且經確診罹患或疑患動物傳染病，除將依動物傳染病防治條例被處罰新台幣5萬以上、100萬以下罰鍰，且撲殺不予補償。籲請養豬戶一發現可疑疫情，應儘速通報勿隱匿，共同來防範非洲豬瘟，讓養豬產業可以永續經營。

另為降低疫情對養豬產業所造成的衝擊，廚餘養豬戶應自行檢視畜牧場經營現況及調整方向，有意願轉用飼料或退場者，可向所在地區公所提出申請，申請期間自即日起至108年3月31日止。

(中時 )

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