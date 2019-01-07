紐約直擊！主廚快閃餐廳「ChefsClub」2月微風信義開幕

2019年01月07日 20:44 中時 吳奕萱

從2012年在紐約開幕以來，ChefsClub已達200多位的客座主廚來訪，猶如小巨蛋般集結各方好手展演。（ChefsClubNewYork提供）

因應紐約米其林指南熱騰騰出爐，ChefsClub也邀請名聲響亮的米其林主廚JonSybert設計3天的快閃菜單，回饋粉絲。（吳奕萱攝）

JonSybert主廚快閃菜單主菜羊肋排(lambribs)，以地中海料理為基礎，輔以埃及香料炭烤而成。（吳奕萱攝）

2019紐約米其林主廚JonSybert，擅長地中海料理，表示對料理頗有藝術家心態，擔任快閃主廚首先要心態開放、不墨守成規。（吳奕萱攝）

信義區美食戰火再起，今年年初，微風廣場將從紐約引進2家臻選餐廳，帶動美式潮流話題。分別是1月10日在微風南山47樓盛大開幕乾式熟成頂級牛排「Smith＆Wollensky」，與2月分將在微風信義47樓揭幕的主廚快閃時尚餐廳「ChefsClub」，其中後者更是主打無固定菜單、無固定廚師，以彷彿美食界小巨蛋的概念，廣邀各地名廚客座發想，挑動台灣消費者們的時尚味蕾。

（微風信義47樓）

海外第一家在台灣ChefsClub名廚快閃餐廳無固定廚師打造unique饗宴

台灣無菜單料理不少，但沒有固定廚師、固定菜單的「主廚快閃餐廳」卻是新鮮事。微風廣場將於2月分，從紐約引進此新穎概念的時尚餐廳「ChefsClub」，如同原文之意猶如廚師俱樂部，成立6年來廣邀各地名廚客座，一次約2～3個月期間，設計限定菜單，不少饕客不是因為慕名餐廳，而是因為喜歡主廚前來。彷彿將餐廳當成小巨蛋、電影院場地，而主廚們就是在這裡展翅表演的大明星，在開放式廚房的遼闊空間，給饕客們充滿變化的味蕾驚喜。

ChefsClub創辦人StephaneDeBaets，來自比利時，從事餐飲投資多年。他表示「不可能每個人都能環遊世界，但透過品嚐不同文化與國家的美食，我們也翱翔了世界各地。」他盛邀各地名廚來餐廳「快閃」，不要求食材與食譜，完全給予創意自由，因為廚師就是藝術家，才是真正的老闆。

而每位廚師都有獨特的性格，在團隊合作上也需要磨合，加上不同文化的料理，也需要不同的爐具烹調，ChefsClub的開放式廚房提供最簡單合宜、精緻的爐具，如何在既有資源上發揮最大料理創意，也是主廚們的挑戰。

去年11月適逢紐約2019米其林指南出爐，ChefsClub也在餐廳掛起4幅「米其林主廚之星」素描海報，包括擅長墨西哥料理的VALCANTU、越南裔的RYANMCCASKEY、首家米其林摩洛哥餐廳得主MOURADLAHLOU，與未在歐洲工作過，卻以地中海料理獲得讚譽的JONSYBERT，分別以3～5天不等的期間限定，推出快閃特製菜單，吸引廣大粉絲們朝聖觀賞。一張張素描畫將主廚打造成主角，也強調ChefsClub以「人」為本、尊重廚師專業的精神。

台北怎麼玩快閃？

身為ChefsClub首家海外分店的台灣，亞洲區執行長MJ（SunsaneeWongvorazathe）表示，台北有非常多元的文化，信義區百貨的氛圍也跟紐約很像，快閃餐廳的概念相信能在台灣推廣。目前首批將來台北ChefsClub的主廚們，也已在陸續簽約中，不受限是否拿過米其林，而是真正適合的人選。由於紐約物價較高，台北的餐點售價也會調整，將配合微風信義餐廳的消費水平，會是上班族可以負擔的價位，首要目標是讓台灣饕客接受這樣的「快閃」模式。

微風廣場也透露，ChefsClub沒有單獨會員制，主要會透過微風會員發布相關訊息，在3周至1個月前，預告下次客座主廚的消息，一次同樣也以2～3個月為期間限定。裝潢部分，台北餐廳共有160個座位，也將設立loungebar，並以包廂式空間設計，和紐約店的風格會不太一樣。

主廚訪談JonSybert當快閃主廚首要心態開放

沒有實際在歐洲工作過的JonSybert，與妻子合開的地中海料理餐廳「TailUpGoat」，已連續獲得米其林一星殊榮。雖對自己一向很有自信，但坦承首度參與ChefsClub客座，還是個大挑戰，擔心合作團隊的工作風格，後來發現大家都很習慣與不同的主廚共事，心態十分開放、專業。能拿下多年米其林榮譽，JonSybert認為關鍵不見得只有料理食材，是能給予客人什麼樣的整體氛圍，因此和客人的互動也非常重要，也是ChefsClub所重視的團隊合作。

(中時 )