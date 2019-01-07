米津玄師來了！3／30台大開唱

米津玄師在今年的紅白歌合戰出場，創下44.6％的高收視。好玩國際文化

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時報周刊

全能型創作奇才米津玄師，作品不斷的打破並創新紀錄，2018年更席捲各大年度排行榜，今年乘勝追擊1月即將在日本舉辦ARENATOUR「米津玄師2019巡演／當脊椎化作蛋白石」。這也是米津玄師目前最大的一次巡演規模，1月19日從德島縣開始直到3月11日千葉縣幕張結束，總計在日本國內將有8個地方16場巡迴演出。

今天正式公布此次巡迴演唱會的追加海外演出消息。3月19日將在上海梅賽德斯-奔馳文化中心、3月30日在台北的台灣大學綜合體育館。

因為至今活動及各種作品及紀錄的累積，米津玄師在海外也擁有高度爆棚的人氣，這次海外追加演出選擇了當中人氣最高的台北及上海兩地。而這次的海外演出也是米津玄師的首次海外公演。

2018年12月26日，米津玄師官方微博帳號正式登記，在毫無任何貼文貼圖的情況下，開通2天竟然吸引22萬人次關注，截至今日為止已超過24萬人次。此外在微博上「＃米津玄師開微博」的相關帖子在超級話題〈超話〉中已經累計有8900多萬的閱讀量，這樣受到高注目的程度，也成為相當熱烈的討論話題。

米津玄師2019巡演台北站將於3月30日晚上7點開演，1月20日上午11點於拓元售票系統販，票價統一為3000元。

(時報周刊)

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