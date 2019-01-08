苗農譚羽軒臨危受命創佳績 想當「薪傳師」教客語

指導老師王瑞珉大讚譚羽軒優異的客語天賦，她表示，譚為難得一見的速成人才。（巫靜婷攝）

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苗栗農工譚羽軒憑藉過人毅力與恆心，轉戰客語字音字形，初試啼聲即一鳴驚人。（巫靜婷攝）
勇奪全國語文競賽客語字音字形第1名的譚羽軒與家人合照，紀念光榮時刻。（校方提供）

臨危受命受徵召，苗栗農工譚羽軒一鳴驚人，勇奪2018年全國語文競賽客語字音字形高中組「全國第1」，不僅創下苗農校史紀錄，更替客家大縣的苗栗爭光，譚羽軒表示，從小受客語薰陶，下了很多功夫準備比賽，以成為「薪傳師」為目標。

苗栗農工7日指出，就讀生物產業機電科2年級的譚羽軒，參加縣賽時，在客語朗讀組獲得高中組第3名，無緣進入全國賽的她，9月中旬因選手培訓等因素，譚臨危受命接受縣府徵召，轉戰「客語字音字形組」比賽，在完全沒有基礎下，譚初試啼聲即一鳴驚人，以黑馬之姿擊敗各縣市經驗豐富的代表選手，贏得全國第1殊榮。

指導老師王瑞珉表示，客語字音字形比賽，選手須在15分鐘內，寫完200題拼音與漢字轉換的題目，比方說客語「湛斗」，學生須及時答出「很棒」，寫字工整、漂亮才能奪分，許多選手花數年準備都不見得有好成績，譚羽軒僅花2個月半，就以1題之差，99.5分贏得全國冠軍，她的速成資質難得一見，明年賽事雖不能以同項目競賽，但可在其他項目再創佳績。

譚羽軒表示，深知準備時間短少，充分利用所剩課餘空檔，熟讀教育部公告的臺灣客家語拼音方案、臺灣客家語常用詞辭典，透過網路練習各式題庫及歷屆試題，告訴自己「無論如何都要背下來」，恆心與毅力是堅持下去的動力，目前以拿到客語中高級檢定為目標。

譚羽軒說，平時在家都用客語對話，這次得獎祖父母輩共給她1萬5000元作為獎勵，憑藉客語天賦將使用特殊選才升學，以工科為主，客語文學為輔，希望未來成為1名薪傳師，能到處授課，將客語傳承下去。

(中時 )

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