石門國小學生Minecraft超強 為校設計遊戲場化虛擬為真實

石門國小一群起初連英打都不會的小朋友，在歷經1年不到的Minecraft學習後，不僅在邁客盃中獲獎連連，目前還為學校設計創意遊戲場，下學期將與設計師對談，計畫將虛擬變成真實。（謝佳潾攝）

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石門國小一群起初連英打都不會的小朋友，在歷經1年不到的Minecraft學習後，不僅在邁客盃中獲獎連連，目前還為學校設計創意遊戲場，下學期將與設計師對談，計畫將虛擬變成真實。（謝佳潾攝）

石門國小為推動以文化學科技，特與微軟公司合作教學生使用Minecraft軟體蓋出心中的部落，而這群起初連英打都不會的小朋友，在歷經1年不到的學習後，不僅在邁客盃中獲獎連連，目前還為學校設計創意遊戲場，下學期將與設計師對談，計畫將虛擬變成真實。

校長謝郁如指出，學校長年發展民族教育，就盼小朋友莫忘自己排灣文化的根本，因此每年的應屆畢業生都必須完成技藝工程，即以文化創作出裝置藝術送給母校，而今年不同以往加入科技元素，讓小朋友懂得若正確地使用科技，它也是可以很有溫度的。

她說，微軟公司為這項工程搭起橋樑，不僅請屏東大學副校長王隆仁每周到學校替學生上2節課，還協助學生在邁客盃運算思維與創意設計大賽中、初次參賽就5獎拿3獎，全校師長驚艷不已，除學習力超乎預期外，小朋友從中獲得的感動更是難得。

「我用我的文化，照亮你心中消失的文化。」六年級生徐以祈在比賽中，以此介紹他的設計光輝部落，在場評審聽得感動不已。王隆仁更是心有所感，他說，起初小朋友連英打都不會，光是輸入帳密就教了一節課，但1年不到的時間，他們已經能設計出心中的部落。

謝郁如強調，邁克盃的獲獎令小朋友更有信心，目前正如火如荼地替學校設計創意遊戲場，且是以文化課學到的立體地形圖為基底，待成果確定後，下學期學生將與設計師對談、進而開始建造。

(中時 )

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