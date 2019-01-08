兄弟探部落遺址 失聯枋警山間尋回助團圓

兄弟探部落遺址失聯，枋警山間尋回助團圓。（謝佳潾翻攝）

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兄弟探部落遺址失聯，枋警山間尋回助團圓。（謝佳潾翻攝）

熱愛部落文化的郭姓2兄弟，日前決定前往獅子鄉外獅山區探尋獅子部落舊址，不料竟探到「音訊全無」，他們的家人遲遲不見倆人回家且又失去聯繫，嚇得趕緊報警求助，內獅所長伍恩賜獲報後立即召集村民入山搜救，歷經3小時後終於結束了這場27小時驚魂記。

枋寮警分局表示，日前內獅派出所接獲林姓民眾報案，稱她的丈夫及兄弟2人，在前一天上午9時許進入枋山溪上游、即獅子鄉外獅山區探尋獅子部落舊址後，過了一天都沒回家且無法聯繫，很擔心倆人發生意外，請求警方幫忙找人。

內獅所長伍恩賜獲報後，立即聯繫熟知該處山區環境的義警孫清榮及獅子村青年等共10人，成立搜救隊並火速入山搜救，而因受限於山路路況車輛無法駛入，成員們僅能徒步進入再沿線搜尋，歷時3個多小時後，終於在國有31林班地附近尋獲郭姓2兄弟。

伍恩賜說，經現場檢視郭姓兄弟身體狀況尚佳外，並馬上提供食物及水，好讓他們稍作休息至體力恢復，而後再由他與搜救人員沿路護送平安下山返家。郭姓家人見到倆兄弟平安歸來，頻頻向警方表達感謝，直說心中的大石頭終於可以放下了。

警方指出，因伍所長及山地義警都是在地原鄉同仁，所以凡山區遇有類似山難搜救任務時，他們不僅能專業協尋，還是以一顆熱情的心為民服務，充分地讓原鄉居民感到警民一家親的溫馨。

(中時 )

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