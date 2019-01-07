獨家》韓國瑜每月夜宿起跑 首站永安兒童之家

2019年01月07日 19:06 中時 林宏聰

韓國瑜承諾每月選1天住在弱勢機構或家庭，元月首次夜宿可能選定永安兒童之家。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜承諾每月選1天住在弱勢機構或家庭，象徵不忘基層，據悉，元月首次夜宿可能選定永安兒童之家；韓國瑜表示，他只要求以偏遠、平時少被關注的育幼院為主，希望聽聽孩子們心理上、生活上還有哪些需要市府照顧的地方。

雀屏中選消息傳出後，機構態度相當低調，永安兒童之家主任洪素招表示，目前還沒接到社會局正式通知，但如果真的韓市長要來，「社工和孩子們一定很開心」。

韓國瑜7日晚間向本報證實，他請社會局研議夜宿地點，只要求以偏鄉地區的育幼院為主，最好是平時比較少被外界關注的，他希望親自去看看這些沒有雙親在身邊的孩子生活狀況，聽聽他們在心理上、精神上還有哪些需要幫忙之處。

據了解，高雄共14家育幼院機構，社會局7日下午開會討論市長元月夜宿行程，初步選定大寮區的永安兒童之家，相關活動規畫將送至市長室，等待韓國瑜確認。

高市新聞局長王淺秋表示，市長韓國瑜首站夜宿指定育幼院，至於實際到哪裡，基本上完全接受社會局的建議；不過因最近行程緊湊，要等月底才有空檔，就任第1年接下來每個月則會鎖定不同類型的弱勢機構夜宿，盡量都走一圈。

她指出，市長夜宿構想是為了傾聽基層聲音，提醒自己不忘本，但上任後韓國瑜聲量穩定不墜，所到之處皆出現媒體追逐場面，為了不要驚擾小朋友、也避免受保護個案曝光，屆時夜宿活動會與院方妥善溝通，以保護孩童為最高原則。

財團法人高雄市私立永安兒童之家位於大寮區過溪里，2003年由創辦人陳廖梅芳租用琉球路空廠房設立，後於2007年獲善心人士捐地、捐款興建房舍而移至濃公路現址，目前接受社會局委託安置34名2歲至18歲的受保護個案。

林園、大寮選區市議員邱于軒聽到韓國瑜要夜宿永安兒童之家，表示樂觀其成，她說，市長上任後承諾不讓孩子寒暑假餓肚子、工業區旁教室裝冷氣和清淨機，如今夜宿首站又選兒童安置機構，可看出韓國瑜對兒童教育與福利的重視。

(中時 )