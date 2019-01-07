紐約直擊！股神巴菲特指定頂級牛排Smith＆Wollensky微風南山開幕

2019年01月07日 20:46 中時 吳奕萱

《穿著PRADA的惡魔》中，米蘭達最愛的Smith＆Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，1月10日在微風南山47樓開幕，正式加入台灣頂級牛排之列。（吳奕萱攝）

Smith＆Wollensky創立於1977年，以道地紐約風格，與專業的座上服務聞名。（吳奕萱攝）

Smith＆Wollensky擁有獨家乾式熟成方式，藉由高溫烹調，促使油花散發誘人香味，每一口都可嚐到最原始的濃香。（吳奕萱攝）

信義區美食戰火再起，今年年初，微風廣場將從紐約引進2家臻選餐廳，帶動美式潮流話題。分別是1月10日在微風南山47樓盛大開幕乾式熟成頂級牛排「Smith＆Wollensky」，與2月分將在微風信義47樓揭幕的主廚快閃時尚餐廳「ChefsClub」，其中後者更是主打無固定菜單、無固定廚師，以彷彿美食界小巨蛋的概念，廣邀各地名廚客座發想，挑動台灣消費者們的時尚味蕾。

(微風南山47樓）

亞洲第一家在台灣股神巴菲特指定頂級牛排Smith＆Wollensky

電影《穿著PRADA的惡魔》中，米蘭達最愛的Smith＆Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，首度跨足亞洲市場，也成為繼倫敦後，第2間美國海外分店，插旗微風南山。不但引進品牌簽約牧場的USDAPrime極佳級牛肉，也會在台打造專屬乾式熟成室，提供直接從美進口的簽約牧場頂級牛肉，在台進行熟成。

Smith＆Wollensky成立於1977年，採用USDAPrime極佳級手工屠宰之頂級牛肉，僅占全美牛肉的2.9％，透過獨家乾式熟成方式，歷經4周的濃縮精華，藉由高溫烹調，促使油花散發出誘人的香味，每一口都可嚐到最原始的濃香滋味。微風廣場表示，Smith＆Wollensky進駐微風南山47樓，餐廳面對台北101，將成為最新的景觀餐廳指標，也堪稱是101跨年煙火秀的搖滾區。因此結合音樂，打造時尚酒吧，鎖定商務客層的消費習慣，平時以輕音樂或鋼琴演奏為主，入夜後提供LiveBand表演。

(中時 )