再妥協？盤點貿易戰陸3大讓步

中美貿易戰去年3月開打以來，北京方面在開放市場、智財權保護、擴大進口等3方面已逐漸讓步。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

美國總統川普稱，大陸經濟實況不佳，亟欲與美達成協議，樂觀看待現正進行的副部長級貿易談判，外媒也認為貿易戰最終將是美國占上風，北京方面會進一步在關稅以及美方要求下讓步，不過實際上貿易戰開打以來，陸方已逐步回應美方要求，在開放市場、智財權保護、擴大進口等3大方面都有作出讓步。

川普去年3月簽署301備忘錄，中美貿易戰正式開打，雙方分別針對數千億美元進口商品課徵關稅，言詞上也多有交鋒。去年12月初，川習二會宣布雙方休戰90天，自此北京方面作出幾個重要讓步，包括今年前三個月取消美國進口車的25%報復性關稅、重新大買美國黃豆、避談「中國製造2025」計劃、審議《外國企業投資法》，以保護在華外資智慧財產權等。

不過據中央社報導，大陸讓步並非川習二會後才有，早在去年4月，大陸國家主席習近平就在博鰲亞洲論壇中提出4個措施，儘管並未言明是針對貿易戰而訂，不過內涵卻剛好回應美方一直以來對陸方的批評。

這4個措施包括大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護，以及主動擴大進口，其中前兩項又可放在一塊兒一起看。

在放寬市場准入方面，去年6月底，北京公布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）」，其中每隔兩年就取消專用車、新能源車、商用車、乘用車等外資股比限制；金融業領域，也取消或放寬中資銀行、證券公司、壽險公司的外資持股限制。

整體來看，這部管理措施辦法大幅度放寬市場准入，負面清單也由63條降至48條。

加強智慧財產權保護部分，去年初習近平就表示要重新組建國家智慧產權局，而到了年底，終於出現保護智財權的相關具體措施，包括審議外商投資法草案、專利法修正案草案，當中也放入「不得利用行政手段強制轉讓技術」的規定。中國最高人民法院也在今年元旦正式成立「知識產權法庭」，開始受理侵害智財權的上訴案件。

在主動擴大進口部分，大陸則以降關稅、擴大購買兩個方向進行。2018年以來北京共調降4次關稅，先是5月調降藥品關稅，7月調降汽車及零組件、日用消費品關稅，11月調降工業品進口稅率，今年元旦起又宣布706項商品實施暫訂稅率。此外，去年11月，大陸也首度舉辦國際進口博覽會，據陸媒報導，此次博覽會展現了大陸豐碩的採購成果。

據紐約時報（The New York Times）報導，在3月2日中美貿易休兵到期前，預計陸方將進一步降低美國商品進口稅率，以緩和中美雙方的緊張關係。美高官則表示美方有足夠信心取得陸方重大突破，包括終結陸方對美企的強制技術轉移，以及迫使北京購買更多美國農產品、能源商品。儘管北京最終有機會做出這些讓步，不過大陸貿易專家認為這個過程將相當漫長。

英國衛報（The Guardian）則認為，至今北京方面所作出的讓步還無法讓雙方達成協議，報導引述自雪梨智庫羅伊研究院（Lowy institute）的拉杰（Roland Rajah），他認為美方仍擔心北京作出的讓步只是空頭支票，而要扭轉這個印象會非常困難。

(中時電子報)

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文章來源：As Trade Talks Begin, Trump Sees China’s Economic Weakness as U.S. Strength

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