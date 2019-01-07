世新新聞系數位轉型《小世界》推出融媒體新聞系友驚豔

2019年01月07日 20:42 中時 葉書宏

世新大學新聞系5日舉辦「系友回娘家暨成果展活動」，吸引不少系友們共襄盛舉。（世新大學新聞系提供）

世新大學新聞系5日舉辦「系友回娘家暨成果展活動」，吸引不少系友們共襄盛舉。（世新大學新聞系提供）

會場內增設360°新聞體驗區，讓在場系友用VR頭盔體驗360°新聞。（世新大學新聞系提供）

碩士班融媒體作品中首度設計「挑戰里長」互動小遊戲。（世新大學新聞系提供）

世新大學新聞系5日舉辦「系友回娘家暨成果展活動」，吸引不少系友們共襄盛舉，學生實習媒體《小世界周報》也首度推出融媒體作品，將圖文、影音、動畫及數據新聞分析透過網頁互動方式呈現，系友們給予高度肯定，也認為實習刊物轉型才能符合現今的媒體趨勢。

世新大學新聞系主任林宇玲致詞時首先感謝老師、系友及學生們抽空參加，透過活動讓老師、學生及業界學長姊有更進一步的交流方式。

林宇玲提到，《小世界周報》配合新聞系數位轉型，目前已全面數位化，無論是版面呈現優化或是報導內容著重於數據化、視覺化及互動性，都是嶄新的創舉；另外，也新增融媒體、360°新聞及直播等，希望透過數位技能帶領新聞系學生們走在時代的尖端。

活動一開始，由新聞系三年級三個班級學生展現融媒體作品，甲班學生以巡山員及流浪動物為主題，讓讀者更進一步了解巡山員的工作內容及不為人知的辛酸；流浪動物作品則著重於探討政府實施零安樂死之後，卻也衍生收容等問題待解決。

乙班學生則探討全台監獄超收問題，學生們實際前往宜蘭監獄、台北看守所採訪，透過法務部公開數據資料製作成資訊化圖表，讓讀者了解監獄人滿為患問題，再搭配監獄管理員及相關協會等說法，凸顯監獄內問題及更生人面臨的生活困境。

丙班學生則以生物炭為主題，搭配動畫、影片及視覺化設計，讓生物炭這看似陌生卻存在已久的名詞，增添閱讀興趣吸引讀者進一步想要了解它。

最後則是碩士班的融媒體作品展現，以2018年九合一選舉中的里長為主軸，除了分析里長年齡、政黨及補助經費外，首度設計「挑戰里長」互動小遊戲，新聞呈現方式更加多元豐富。

DIGITIMES新聞中心記者、同時也是85年畢業系友的莊衍松給予融媒體作品高度肯定，他表示，以前《小世界周報》是紙本，學生們要採寫、美編、拉廣告等，但隨著媒體時代轉變，目前融媒體已經跟上時代腳步、接軌業界媒體，這是非常值得鼓勵，另外，作品也著重於深度，藉此與其他新聞有所差異，這對於學生而言是非常難得的經驗。

目前擔任浚鴻數據開發有限公司產品經理的系友鄭淑寶表示，碩士班融媒體作品無論在內容深度、資料新聞的處理及版型設計上已有業界水準，她也期許大學部學弟妹們的作品的觀點及受訪者可以更多元，讓作品涵蓋層面更廣，她強調，融媒體作品中含有「設計」意涵，呈現方式可多思考「讀者、使用者」思維，如何讓讀者耐心看完報導，編排設計、排版非常重要。

值得一提，現場中除了融媒體作品發表外，另外還有大四學生的實習心得靜態展，讓回到母校的校友們了解實習學生的努力，不少系友們也直接給予學生建議，期許他們把握在校時間，善用學校提供的資源、設備，才能銜接不斷改變的媒體環境。

活動最後由老師、系友及學生們自由座談，透過聊天方式，老師們進一步了解系友現況及業界生態，亦也替學生們帶來業界經驗，刺激學生們下一次的作品有更全面的思維。

(中時 )