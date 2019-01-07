西非加彭發生政變 軍隊佔領電台要民主

2019年01月07日 19:04 中時電子報 江飛宇

西非的加彭共和國在今日清晨發生軍事政變，一批陸軍士兵佔領國家電台，向外呼籲政治必須改革，請人民站出來支持。他們對抗的對象是長期統治加彭的阿里邦哥總統(Ali Bongo)，目前邦哥因中風而在國外治療。然而這場政變似乎沒有得到支持，加彭政府在週一稍晚表示政變已被平息，為首的5名領導者有4位被捕。

加彭士兵佔領一家國家電台，稱發動軍事政變。

長期統治加彭的阿里邦哥總統(Ali Bongo)，目前正因中風在國外治療。(圖／路透社)

事件發生在週一凌晨4點30分，加彭首都利伯維爾的國家電視台被一部分叛軍佔領，他們立即播放自己的訴求，並同時網路直播。

首領是凱利．翁多．歐比昂中尉(Lt Kelly Ondo Obiang)，他自稱自己是加彭安全愛國青年運動的團體負責人。他說，加彭現任總統阿里．邦哥健康不佳，已無法有效治理國家，然而他竟然在新年演講時謊稱自己身體健康，這一點他無法忍受。

叛軍呼籲民眾一起響應他們，以推翻政府，他說：「如果你正在吃飯，請停下來；如果你正在喝酒，也請暫停；如果你在睡覺，趕快清醒，並叫醒你的鄰居們......一起站出來走上街頭，佔領國際機場、政府機構和媒體。」

然而，這場政變沒有得到響應，一名目擊者說，這場政變的第一波人數大約300人，他們人數只夠佔領國家電視台，之後他們苦苦守著，發射催淚瓦斯試圖驅散從其他地方趕來的政府軍，在幾個小時後抵抗不支，5名帶頭者有4名被捕，只有1人逃脫。

邦哥在去年10月訪問沙烏地阿拉伯時因中風而臥病，再也沒有回到加彭，去年11月他在摩洛哥休養，在那裡發表了2019年的新年談話，他說：「他自己的健康確實經歷了一段危險期，但正在好轉，將會很快回國。」

加彭礦藏豐富，包括銅、鋅、錳都很多，而且石油儲量大，是石油輸出國組織的一員，在西非算還算是富裕而穩定的國家。然而政治上長年都是強人統治，以邦哥家族為主，現任總統阿里邦哥的父親奧馬爾邦哥，從1967年執政到2009年過世為止。不過他的建樹頗多，與前殖民大國法國保持密切聯繫，使加彭與西方的關係不錯。

現任總統是阿里邦哥在2016年的大選勝出，但是選舉過程受到爭議，公認是選舉舞弊。表面上看，他的得票率49.80％，比競爭對手讓·平(Jean Ping)的48.23％來的高。但是，在邦戈的家鄉地區上奧果韋省(HautOgooué)宣布結果之前，平的出口民調看起來較有優勢，然而上奧果韋省一開完票，整個選舉結果翻盤。上奧果韋省的投票率達到驚人的99.98％，比加彭其他地方的投票率59％高出太多，而且邦哥的得票率95%，也與其他地方來的不同，因此反對派一直認為邦哥選舉舞弊，得位不正。

(中時電子報)