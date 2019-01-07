台與ExpediaGroup合作 唐鳳：民眾使用可少付費

2019年01月07日 19:37 中時 張理國

政務委員唐鳳今天收到全球最大的線上旅遊平台之一ExpediaGroup的感謝函。其中指出未來台灣民眾在Expedia網站刷卡訂購國內外旅館、機票等各項服務時，將無須支付信用卡的國外交易手續費，唐鳳說，簡單來說，大家都可以少付一點錢。

ExpediaGroup通過「台灣專案」，向政務委員唐鳳及行政團隊表達謝意，在感謝函中提及，因為有政院及創新夥伴協調溝通，終於能落實台灣專案，從專案實行日起，台灣顧客自Expedia訂購服務，將無須支付信用卡的國外交易手續費。

唐鳳表示，本案之所以能夠成功，成為「創新帶動法規調適」的又一典範，要感謝行政院長賴清德、金管會主委顧立雄，以及經濟部長沈榮津全力支持；金管會、經濟部、中小企業總會與中央銀行等業務單位，更是功不可沒。感謝Expedia細心的一一列舉，讓這些辛苦的公務同仁，可以成為幕前的有名英雄。

唐鳳也說，誠如蔡英文總統今天接見「107年度全國模範公務人員代表」時所說：我們將會盡全力，為臺灣人民謀求最大福祉。讓我們大家一起加油。

ExpediaGroup在感謝函中提及，Expedia是全球最大全方位線上旅遊網站之一，台全球超過550家航空公司以及67萬家旅館合作，去年訂購價值達920億美元，在全球超過200個知名網站、75個不同國家為6億7500萬顧客服務。

(中時 )