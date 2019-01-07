因應經濟挑戰 國發會提5大政策刺激內需

2019年01月07日 19:47 工商 彭媁琳

行政院長賴清德今日主持第27次「加速投資台灣專案會議」，國發會綜合各部會政策，提出五大刺激內需政策，包括減輕民眾賦稅措施、促進國內旅遊、辦理大型活動、鼓勵節能低碳消費、以租稅誘因刺激消費。

國發會在會中提出「因應2019總體經濟變動政策規劃」，賴清德表示，首先感謝國發會彙整各部會提出的各項擴大內需措施，並指出今年全球經濟情勢更為嚴峻，可能影響我國成長力道，政府各部會應積極因應、全力執行可操之在我的公部門投資，以提升公共建設執行率，發揮刺激景氣效果。

綜合各部會，今年政府將提出5大刺激內需政策，包括：

一、減輕民眾負擔的租稅措施，財政部調高綜合所得稅標準扣除額，調降綜合所得稅最高稅率，調整基本生活費、檢討薪資所得減除特定費用等減輕民眾負擔，以增加可支配所得、增加消費能力。

二、在促進國內旅遊方面，交通部表示將優化國內旅遊環境、推動2019小鎮漫遊年、擴大吸引重點十國旅客來台，並執行擴大國旅暖冬遊補助方案（至今年1月止，經費13億元），提振旅遊業景氣。

三、在辦理大型活動方面，經濟部、交通部積極爭取國際會議來台舉辦（如2019國際言語音聲學會世界大會、世界飛安高峰會）；經濟部吸引國外企業來台辦理企業會議及獎勵旅遊；並洽邀國外買主觀展採購（如2019年台北國際工具機展、台南台灣國際蘭展等），透過大型活動的舉辦，帶動國內外人士來台消費。

四、在鼓勵節能低碳消費方面，經濟部將透過補助企業、醫療機構汰換老舊電力設備，以及補助住宅與服務業用戶汰換低效能設備；並持續辦理民眾購置電動機車補助，藉以引領民眾生活朝節能低碳邁進。

五、透過租稅減免措施，增加消費誘因，如財政部針對電動汽、機車免徵貨物稅等提供消費稅的減免優惠，並調高外籍旅客購物現場小額退稅金額上限至4萬8千元等。

(工商 )