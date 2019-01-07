《咘哩隧道No!No!No!》反霸凌特展1月底前免費參觀

2019年01月07日 20:50 中時 吳奕萱

據兒童福利聯盟最新的「2018校園霸凌問卷調查報告」，發現近7成(66.4％)兒少，曾有接觸校園霸凌的經驗，其中65％為旁觀者，17％為被霸凌者。為喚醒公眾對霸凌議題的重視，兒童福利聯盟文教基金會再次攜手可口可樂基金會，打造全台第一個以霸凌為主題的互動式展覽－《咘哩隧道No!No!No!》反霸凌特展。即起至1月31日在松山文創園區北向製菸工廠(台北市信義區光復南路133號)免費開放參觀。

台灣太古可口可樂總經理何蔚堃說：「我們深信霸凌事件愈少，快樂就會愈多！」可口可樂基金會長期挹注資源，協助社區永續發展。在台灣，2017年起，與兒童福利聯盟合作《我有我的「霸」免權－反霸凌計畫》，第一年推出「故事販賣機」，透過真實故事的傳播，提升大眾對於霸凌的認知。今年再度與兒童福利聯盟攜手規劃《咘哩隧道No!No!No!》反霸凌特展，透過壓迫性的體驗，同理被霸凌者的感受，並藉由認識情緒、了解霸凌，進一步學習向被霸凌者伸出援手，讓每個孩子都有勇氣拒絕霸凌事件發生，讓痛苦不再被複製。

兒童福利聯盟於記者會公布「2018校園霸凌問卷調查報告」，當中發現，旁觀者未能及時伸出手的主要原因包括：認為被霸凌者本身有問題、認為霸凌只是「開開玩笑」，及因為同儕壓力而不敢挺身而出。

對此，兒童福利聯盟執行長白麗芳表示：「同理心其實是最溫暖的良藥，讓孩子們設身處地去理解被霸凌者孤立無援的感受，他就可以開始學習尊重多元的意義，甚至願意在弱勢者有需要的時候挺身而出。當班上大部分的孩子，都是溫暖而正義的時候，強者欺凌弱勢，就不再是件容易的事情了！」

(中時 )