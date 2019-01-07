錢關難過男子仰藥 玉井新化警聯手即時救援

玉井、新化員警聯手積極找人，將仰藥男子送醫救回一命。（劉秀芬翻攝）

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玉井、新化員警聯手積極找人，將仰藥男子送醫救回一命。（劉秀芬翻攝）

年關將近，新化一名陳姓送貨司機7日清晨傳訊給江姓老闆表示，因債務問題，錢關難過，萌生自殺念頭。住玉井的江姓老闆緊急打110報案，玉井分局員警楊錦堂積極聯繫新化分局派警到虎頭埤附近訪查家屬，終於找到陳民租屋處，破門搶救已昏迷的陳民送醫，救回一命。

玉井分局表示，清晨5時41分接獲報案，但報案內容只說陳姓司機可能住新化虎頭埤附近，楊錦堂迅速透過電信公司調閱通聯及以警政電腦資料交叉查證，聯繫新化分局派警到虎頭埤附近訪查家屬，幸找到陳民兒子得知其父租屋處。

因為該處地處偏僻，警方費了好一番功夫，終於由新化警分局警員王智樑、楊書銘、林揚順在國道三號路橋下一處無門牌工寮前發現陳男貨車，員警進入工寮時陳男躺臥在床上呈昏迷狀態，床邊有農藥一瓶、桌上並留有遺書2張，經送往奇美醫院搶救後，生命跡象始趨穩定。

家屬聞訊激動不已，對玉井、新化員警聯手積極找人，迅速成功救援送醫，報案人及家屬頻頻稱謝。

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