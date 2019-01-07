麻豆農會晶鑽柚子茶要跟韓貨一較高下

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，有產銷履歷的文旦製成的晶鑽柚子茶、梅柚片兒推出後大受好評，當伴手禮有面子。（劉秀芬攝）

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麻豆區農會推出的梅柚片兒，酸中帶甘甜又有文旦香味，有精緻玻璃罐裝及隨身包（見圖），50克100元。（麻豆區農會提供）

為創造麻豆大果文旦附加價值、增加農民收入，麻豆區農會收購有產銷履歷的文旦製成蜂蜜柚子茶、晶鑽柚子茶、梅柚片兒，推出後大受好評，麻豆區農會也積極參加展售會，搶攻農曆春節伴手禮市場。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會積極輔導果農申請產銷履歷，但太大或大小的文旦不受市場喜愛，外表曬傷、有蟲害痕跡的價格直接掉一半，因此農會收購大果文旦，取果皮與台灣梅子一起加工，研發出酸中帶甘甜又有文旦香味的梅柚片兒，一推出就大受好評。

去年剛研發出來的晶鑽柚子茶，同樣選用有產銷履歷的文旦當原料，一方面提高農民收益，維持高品質文旦合理價格，一方面保障消費者食品安全，並且要與韓國柚子茶一較高下。農會並積極參加展售會打入伴手禮市場，1月底將參加世貿年貨大街展售，5月將進軍香港美食展。

麻豆文旦目前種植面積約800公頃，農會輔導的27個果樹班中有21班已申請產銷履歷，為打入高端市場、維持麻豆文旦價格，農會積極輔導果農再申請產地團體商標，將來加入農會代銷都需要有雙認證，與其他縣市文旦區隔市場，雙重保障好品質。

(中時 )

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