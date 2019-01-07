台大明天有校長！管中閔當選到上任「天堂路」走一年

2019年01月07日 20:39 旺報 簡立欣

台大明天有校長了！台大終結362天「選出校長但無法上任」的日子，將於明日上午10點在台大校總區行政大樓第一會議室舉行校長交接典禮，由教育部常務次長林騰蛟擔任監交人，代理校長郭大維交接給去年1月5日選出的管中閔。據傳陳維昭、李嗣涔、楊泮池等幾位前校長以及部分遴選委員都會出席；郭大維與管中閔均將致詞。

由於台大近日仍有身為候選人之一的電機系教授吳瑞北申請假處分及其後提起抗告，要求教育部不得聘任管中閔；以及台大校友齊聚傅鐘底下反對管中閔上任，8日當天是否會有反對者滋事，引發各界關注。熟悉台大運作的校內人士表示「安啦，台大有演練過好幾次，做好萬全準備」，另外各方人士也有好幾個「系統」在運作，確保明日平順度過。

台大森林環境暨資源學系教授袁孝維7日在臉書留言表示，即將卸下台大校長遴選委員會發言人角色，祝福台大會更好；她的媒體投書則期許台大學生除了腳踏車停放、性平廁所等題目外，能對台大校長提出「將如何航向國際」的大哉問。

另教育部宣布「聘管」後，管中閔本人6日首次在臉書發聲：他重貼去年1月5日當選當天的貼文「我相信，這次遴選所選擇的…是台大與台灣高教必須變革的起點」，表示雖然已經滿一周年，但這段貼文仍有其意義；並重申「為了踐行學術自由與大學自治之信念，不參加任何政黨、黨派活動」。

去年1月5日，管中閔以黑馬之姿獲選為校長當選人，原本預計2月1日上任，卻接連遭到教育部以學術倫理、獨董利益迴避、赴大陸講學等三大理由「卡管」，教育部前部長潘文忠4月以「希望讓台大校長遴選紛爭有重新釐清的機會」為由請辭獲准；接任的吳茂昆4月27日火速「拔管」，卻也在5月因個人爭議火速下台，成為最短命教育部長；去年第三任教育部長葉俊榮由內政部長直接轉任，他的「有溫度溝通」仍在9月時要求遴委會退回最後一次會議，遭遴委會拒絕，12月24日葉俊榮臨時召開記者會，花了42分鐘批評遴委會不作為，然後突然宣布「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長。

(旺報 )