年終獎金出爐！平均1.27個月這個產業領最多

2019年01月07日 20:37 工商 劉馥瑜

近5年企業平均年終。製圖／劉馥瑜

年終將至，針對上班族最關心的年終獎金，1111人力銀行今（7）公布最新調查，8成3的企業今年會發年終，平均1.27個月，年減0.07個月。其中，資訊科技業擠下泛金融業，以平均1.99個月居冠，泛金融業1.35個月名列亞軍；最慘的是營建不動產，僅0.98個月，媒體出版1.04個月，倒數第2。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，國內大環境景氣去年底反轉，與2017年相比，有超過4分之1的企業認為2018年獲利較差，各項經濟數據調查亦顯示，2019年經濟成長相對保守，加上美中貿易戰「黑天鵝」衝擊，導致企業對前景看淡、連帶影響今年年終發放幅度也縮水。

從產業別來看，今年比較出乎外界意料的是，以泛金融相關業為主的「工商業服務」（包含金融控股、保險經紀、會計及法律服務等行業），從去年冠軍下滑一名變亞軍。李大華表示，雖然泛金融業去年獲利不錯，但在年前最後兩個月受匯率衝擊，匯損明顯增加，是導致該產業從「年終王」掉到第2的原因之一。

至於躍居冠軍的資訊科技業，李大華說，資訊科技公司大多有14個月的保障年薪，2個月年終是基本盤，且觀察近期國內各大晶圓代工廠、記憶體大廠，也已紛紛啟動校園徵才招募新血；反之，營建不動產業近年因整體房市低迷、量縮價跌，房仲業短短3年內關閉700家，年終水準也大不如前。

針對企業發放年終的考量，1111調查顯示，關鍵還是個人績效，其次是員工年資；另，企業認為年終獎金的目的，主要是慰勞員工整年付出，再來是獎利績優員工，第三是獲利分享。超過6成企業會在春節放假前一周撥款。

不過，仍有16.55％的企業今年不發年終，據1111調查，原因是營運不佳沒賺錢（29.17％），其次是企業一向沒年終（25％），再者是採取獎金制度（12.5％）。

為了解企業年終發放意願，1111人力銀行針對企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本870份，調查期間自2018年12月20日2019年1月4日。

(工商 )