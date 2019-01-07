吳宗憲攜兒鹿希派登高雄巨蛋 被拱：Cue孫安佐一起來？

2019年01月07日 19:39 中時 林淑娟

歐弟回娘家，上吳宗憲主持的《綜藝大熱門》。（三立）

吳宗憲（憲哥）7日錄三立《綜藝大熱門》，前主持搭檔歐漢聲（歐弟）回娘家宣傳電影《瘋狂電視台》，憲哥5月將站上高雄巨蛋開唱，他透露兒子鹿希派屆時會登台擔任嘉賓，歐弟起鬨：「要不要cue孫安佐一起來？」憲哥幽默秒回：「那高雄人快跑啊，2個重砲手回來囉！」全場笑翻。他隨後補充只是開玩笑，這兩個都是好孩子。

白冰冰日前受邀擔任高雄觀光大使引發連串口角風波，憲哥力挺白冰冰：「她應該是屬於LocalQueen的等級，在高雄也有很多人支持她，這種事我們不要看衰要看好。」如果高雄市長韓國瑜也徵召「LocalKing」代言？憲哥笑回：「不用談酬勞，我都是開支票的！」

憲哥透露多年前早就為高雄寫過一首歌，「〈多情的港口無情的天〉，就是為高雄寫，所以高雄終於變天嘛」，他說，演唱會當天必定會唱這首歌，現場一定大飆淚。吳宗憲先前曾表示，要在演唱會上唱韓國瑜的競選時的招牌曲〈夜襲〉以及陳其邁的〈紅豆〉等兩首政治夯曲，甚至有意邀請韓市長來聽演唱會。

至於兒子鹿希派日前和他一起登上「紅白」舞台，是否要讓兒子復出演藝圈？對此憲哥說：「要求鹿希派退出的是憲哥，而提出鹿希派復出的是他老爸吳宗憲。」為人父母，還是希望兒子能在自己喜歡的音樂路上成功。

《綜藝大熱門》已邁入第六年，前主持人歐弟回娘家，只是這一次不是為了主持，而是與林明禎一同宣傳由他主演的電影。沒想到歐弟人才剛進攝影棚，就被笑說現在是工作空窗期，所以才願意回來《大熱門》，歐弟也趕緊搭著吳宗憲向三立長官喊話，表示「只要憲哥一句話，非常願意回來主持，可以無酬工作，把主持費捐出去」，此話一出，Lulu、陳漢典便說就請歐弟從今晚《綜藝大熱門》午夜場開始錄。

歐弟這次在《瘋狂電視台－瘋電影》中擔任男主角，除了和林明禎有對手戲，連納豆都在電影中飾演大老闆。他回想人生第一部電影，就叫《神探兩個半》，當時知名的國際大導演就是吳宗憲，他有幸在電影中串場小角色，還記得當時的酬勞是八千，得和羅志祥平分四千。憲哥說歐弟現在是「A」大了，所以才不願意回來，並爆料有一次在大直路邊巧遇歐弟，看他現在開新車，生活無虞，所以對於台灣工作不太關心，就站在路邊念他半天，要他趕緊回來工作。

歐弟也說因為現在的狀態是為了兼顧照顧小孩，希望能陪伴小孩一生一次的成長期，所以才出現主持空窗，也好好沉澱一下綜藝的部分，暫時把心力轉向拍電影。

(中時 )