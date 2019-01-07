WSBL》14日開打 「籃球精靈」回歸電信女籃

文祺(右)、徐千惠(左)回到中華電信女籃。(中華籃協提供)

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中時電子報
／綜合報導

台灣女子籃球最高殿堂、WSBL女子超級籃球聯賽邁入第14屆，以「SHERO」作為新主題，展現場場力拚、爭取勝利的WSBL女球員，都是獨一無二的英雄，且今年夏天將實施新人選秀會、球員保障月薪，呈現WSBL新風貌。

WSBL將於1月14日於台北體育館開打，由國泰人壽隊、台元紡織隊、中華電信隊與台灣電力隊，先進行兩循環賽程，最後三循環的例行賽則移師板橋體育館，季後賽(冠軍戰和季軍戰)則在4月10日至12日，於板橋體育館進行三戰兩勝制對決。

尋求延續霸業的國泰女籃戰力再補強，黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄和羅蘋都是擁有豐富國手資歷的新血，台元則是有UBA好手卓敬及林文佑加盟，台電則增加亞青好手張譯文，中華電信則迎回「籃球精靈」文祺和小南」徐千惠，這是文祺相隔8年重返電信女籃，徐千惠也是離開3年再度回歸，話題十足。

第14季WSBL將在1月14日於台北體育館開打。(中華籃協提供)

本季WSBL將由ELEVEN SPORTS轉播，全新打造的官方網站將於近日上線，讓所有的球迷都能掌握賽事相關最重要的數據與訊息，並推出WSBL專屬Line官方帳號(https://line.me/R/ti/p/%40tsy2567h)，讓球迷可以一手掌握WSBL球員的最新訊息、形象照及漏網鏡頭。

中華民國籃協針對本季WSBL，請來專業運動行銷公司展逸國際企業包裝行銷，打造全新LOGO，設計理念以球的紋路象徵奮力與榮耀，中間籃框簡而有力的線條，由外而內象徵團結，尾端形象為籃網，和籃球首尾呼應，如同進球瞬間，整體外觀為鳶尾花，像彩虹般傳達WSBL勝利，要給球迷耳目一新的感受。

(中時電子報)

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